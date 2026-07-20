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Прощайте, общие столики: в новых плацкартных вагонах РЖД у каждого будет свой — даже на верхней полке

Опубликовано: 20 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Прощайте, общие столики: в новых плацкартных вагонах РЖД у каждого будет свой — даже на верхней полке
фото legion-media
Перемены затронут не отделку, а саму логику пространства

Для миллионов россиян плацкарт давно стал частью дорожной легенды: тут и аромат домашней еды, и разговоры с попутчиками, и вечный поиск компромисса с соседями. Но комфорт в таких поездках часто держится на терпении, а не на продуманной планировке.

РЖД готовят серьёзное обновление — вагоны нового поколения обещают запустить уже в 2027 году.

Что изменится: новые стандарты комфорта

Главное новшество — переход к концепции личных капсул: вместо открытых полок появятся отгороженные зоны с плотными шторками. Внутри каждой капсулы разместят откидной столик, розетки, USB‑порты, подсветку и персональный воздуховод.

Пассажир сможет спокойно зарядить гаджет и регулировать поток воздуха, не споря с соседями, отмечает источник.

На что стоит обратить внимание пассажирам:

  • ширина вагона увеличится на 28 см, длина — на 73 см: это даст больше места без роста цены;
  • количество мест вырастет до 58, при этом длина полок станет больше — до 189 см для поперечных и 187,5 см для боковых;
  • впервые в плацкарте появятся душевая кабина и второй туалет — очереди и проблемы с гигиеной должны уйти в прошлое.

Как удаётся сохранить доступность

Инженеры перераспределили пространство так, чтобы вагон остался в бюджетном сегменте. Увеличение габаритов позволило сделать места просторнее и добавить важные опции, не переводя плацкарт в категорию купе.

Новые бортики на верхних полках, индивидуальные воздуховоды и продуманная эргономика — это не роскошь, а попытка сделать долгую поездку терпимой для всех.

Мнение россиян

«Если в плацкарте будет душ и нормальная шторка, я только за — три дня в дороге без душа тяжеловато».

«Главное, чтобы цена не взлетела: плацкарт берут именно из‑за доступности, а не из‑за романтики».

«Личное пространство в поезде — это уже не каприз, а базовая потребность, особенно на дальних маршрутах».

Вывод

Обновлённый плацкарт — попытка соединить массовость и комфорт: приватность, гигиена и удобство становятся доступнее без перехода в дорогой сегмент. Если проект реализуют в срок, это может задать новый стандарт для пассажирских перевозок и сделать долгие поездки заметно приятнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда отправиться в отпуск в сентябре.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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