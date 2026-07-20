От бульвара Головнина до Невского без пересадок: на Васильевском острове запустят новый троллейбус

Маршрут пройдет через намыв.

С намыва в центр без пересадок

Главная новость — к октябрю 2026 года в Петербурге запустят новый троллейбусный маршрут. Он свяжет бульвар Головнина на намывных территориях с Казанским собором, сообщает "КП".

Маршрут получится длинным и живописным — более 23 километров. Троллейбус проедет через весь Васильевский остров: по Новосмоленской набережной, Малому и Среднему проспектам.

Дальше — через Университетскую набережную и Дворцовую площадь прямо на Невский проспект.

Почему это важно?

Новый маршрут фактически соединит удаленную новостройку с самым сердцем города.

Скорее всего, на линию выпустят троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХи). Это «умные» машины с аккумуляторами.

Часть пути они едут под проводами, а по намыву, где сети еще нет - на батарейках. Для Петербурга это уже привычная технология, которая отлично себя зарекомендовала.

Миллиарды на комфорт

Смольный объявил масштабные закупки. На троллейбусные перевозки до 2028 года город готов потратить 26 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на обслуживание 40 с лишним маршрутов.

Трамваи обходятся еще дороже. На их работу по 43 маршрутам выделяют 44 миллиарда рублей.

Что будет внутри троллейбусов?

Забудьте о старых дребезжащих машинах. По условиям контракта, транспорт должен быть «фаршированным» электроникой:

Системы безопасности: камеры внутри и снаружи.

камеры внутри и снаружи. Контроль водителя: специальное оборудование следит, чтобы водитель не заснул и не отвлекался.

специальное оборудование следит, чтобы водитель не заснул и не отвлекался. Умные светофоры: система обеспечит троллейбусу приоритетный проезд на перекрестках.

система обеспечит троллейбусу приоритетный проезд на перекрестках. Удобство: бесконтактная оплата и спутниковая навигация, чтобы транспорт отображался в приложениях без сбоев.

Когда ждать результатов?

Сейчас власти принимают заявки от транспортных компаний. Победителей определят после 30 июля. После этого начнется подготовка: закупка техники и настройка графиков.

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