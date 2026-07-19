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Омар Хайям одной фразой поставил на место людей, унижающих других – бесконечно разрушают сами себя

Опубликовано: 19 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Омар Хайям одной фразой поставил на место людей, унижающих других – бесконечно разрушают сами себя
Омар Хайям одной фразой поставил на место людей, унижающих других – бесконечно разрушают сами себя
Городовой ру
Мудрые советы от великого поэта

Рубаи Омара Хайяма неизменно впечатляют своей глубиной мудрости и проницательным анализом человеческой души.

В том находишь забаву ты только один, Унижая людей безо всяких причин. Свой оплакивай жребий до самой кончины И скорби, о глупец и глупцов господин.

В этом четверостишии поэт обращается к человеку, находящему удовлетворение в унижении окружающих. Он осуждает подобное поведение, характеризуя его как проявление невежества и надменности.

Начальные строки акцентируют внимание на необоснованности унижений, подчеркивая не только их бессмысленность, но и жестокость. Хайям раскрывает разрушающую природу такого удовольствия, которое строится на презрении к людям. В этих строках звучит осуждение высокомерия, превращающего человека в «господина глупцов».

В заключительных строках поэт указывает на трагичность положения самого высокомерного — он сам несчастен. Хайям рекомендует такому человеку не превозноситься, а скорбеть о своей участи. В этом заключается урок смирения и осознания собственной уязвимости.

Актуальность рубаи сохраняется: оно служит напоминанием о том, что унижение других не возвышает, а лишь выявляет слабость и внутреннюю пустоту.

Ранее мы рассказали, как правильно вести себя с начальством.

Автор:
Ксения Давыдова
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