Городовой / Полезное / Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляю 3 таблетки — и замиокулькас выпускает 10 побегов к августу, растёт как сумасшедший Полезное
Завтрак на борту и авто в трюме: лайнер на 2500 мест решит проблему поездок из Петербурга в Калининград Новости Петербурга
Прощайте, общие столики: в новых плацкартных вагонах РЖД у каждого будет свой — даже на верхней полке Новости Петербурга
Двенадцать спасенных и двое пропавших: обычная прогулка по реке в Приозерске закончилась трагедией Новости Петербурга
Гриб, который в центральной России собирают ведрами — вкуснее белых и лисичек, а многие его пропускают Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет

Опубликовано: 20 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет
Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет
legion-media
Как определить зрелость картофеля

Многие огородники при сборе урожая картофеля сталкиваются с проблемой незрелости части клубней. Такой урожай непригоден для длительного хранения.

Несмотря на соблюдение сроков посадки, подобные ситуации не являются редкостью. Агроном Ксения Давыдова поделилась методами определения зрелости картофеля, которые активно применялись нашими предками.

Ждем хорошей погоды – и тестируем

Прежде всего, необходимо дождаться сухой погоды, так как влажность может повлиять на точность определения. Следует аккуратно выкопать 2-3 клубня из разных кустов и аккуратно провести подушечкой большого пальца по кожуре, избегая использования ногтя.

Если кожура остается неповрежденной, это свидетельствует о готовности картофеля к уборке. В случае, если на пальце остаются следы или частицы кожуры, клубни нуждаются в дальнейшем созревании.

Стучите громче

Дополнительно можно использовать метод простукивания клубней костяшками пальцев. Зрелый картофель издает глухой звук, тогда как незрелый – более звонкий. Применение этих простых методов позволит точно определить оптимальные сроки сбора урожая картофеля.

Ранее мы рассказали, как избавиться от морковной мухи.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью