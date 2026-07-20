Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет

Многие огородники при сборе урожая картофеля сталкиваются с проблемой незрелости части клубней. Такой урожай непригоден для длительного хранения.
Несмотря на соблюдение сроков посадки, подобные ситуации не являются редкостью. Агроном Ксения Давыдова поделилась методами определения зрелости картофеля, которые активно применялись нашими предками.
Ждем хорошей погоды – и тестируем
Прежде всего, необходимо дождаться сухой погоды, так как влажность может повлиять на точность определения. Следует аккуратно выкопать 2-3 клубня из разных кустов и аккуратно провести подушечкой большого пальца по кожуре, избегая использования ногтя.
Если кожура остается неповрежденной, это свидетельствует о готовности картофеля к уборке. В случае, если на пальце остаются следы или частицы кожуры, клубни нуждаются в дальнейшем созревании.
Стучите громче
Дополнительно можно использовать метод простукивания клубней костяшками пальцев. Зрелый картофель издает глухой звук, тогда как незрелый – более звонкий. Применение этих простых методов позволит точно определить оптимальные сроки сбора урожая картофеля.
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