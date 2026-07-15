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Об этом рецепте из кабачков знают лишь избранные: понравится даже тем, кто их не любит — готовятся проще простого

Опубликовано: 15 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Об этом рецепте из кабачков знают лишь избранные: понравится даже тем, кто их не любит — готовятся проще простого
Об этом рецепте из кабачков знают лишь избранные: понравится даже тем, кто их не любит — готовятся проще простого
Городовой ру
Отличная замена мясу

Кабачки пригодны для различных методов кулинарии, включая жарку, тушение и приготовление на гриле. Молодые плоды не нуждаются в очистке, поскольку их нежная кожура придает блюду особую текстуру и вкус.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 600 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сыр — 100 г;
  • Мука — 80 г;
  • Панировочные сухари — 130 г;
  • Соль — 2 г;
  • Перец — по вкусу;
  • Подсолнечное масло — 100 мл.

Процесс приготовления:

Кабачки необходимо тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими пластинами. Затем обваляйте их в муке и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. После жарки выложите кабачки на бумажную салфетку для удаления излишков масла.

В отдельной емкости взбейте яйца с солью и перцем до однородной консистенции. Возьмите две обжаренные пластины кабачков, поместите между ними ломтик сыра, затем окуните получившуюся конструкцию в яичную смесь, а после — в панировочные сухари. Обжарьте шницели до румяной корочки и выложите на сервировочное блюдо.

Рекомендуется подавать это блюдо со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить суп-пюре из кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
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