Об этом рецепте из кабачков знают лишь избранные: понравится даже тем, кто их не любит — готовятся проще простого

Кабачки пригодны для различных методов кулинарии, включая жарку, тушение и приготовление на гриле. Молодые плоды не нуждаются в очистке, поскольку их нежная кожура придает блюду особую текстуру и вкус.
Ингредиенты:
- Кабачки — 600 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Сыр — 100 г;
- Мука — 80 г;
- Панировочные сухари — 130 г;
- Соль — 2 г;
- Перец — по вкусу;
- Подсолнечное масло — 100 мл.
Процесс приготовления:
Кабачки необходимо тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими пластинами. Затем обваляйте их в муке и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. После жарки выложите кабачки на бумажную салфетку для удаления излишков масла.
В отдельной емкости взбейте яйца с солью и перцем до однородной консистенции. Возьмите две обжаренные пластины кабачков, поместите между ними ломтик сыра, затем окуните получившуюся конструкцию в яичную смесь, а после — в панировочные сухари. Обжарьте шницели до румяной корочки и выложите на сервировочное блюдо.
Рекомендуется подавать это блюдо со сметаной. Приятного аппетита!
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