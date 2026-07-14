Всего 2 кабачка – и семья прыгает от восторга: этот суп хочется есть снова и снова — готовится за мгновение

Каждая хозяйка стремится обеспечить свою семью не только вкусной, но и питательной пищей. Предлагаем приготовить для ваших близких превосходный суп-пюре из кабачков.
Кабачковый суп является не только прекрасным способом порадовать родных, но и возможностью предложить им полезное блюдо. Суп обеспечит семью энергией на весь день. Такой обед станет настоящим праздником, а приятная атмосфера за общим столом лишь укрепит семейные узы.
Ингредиенты:
- Кабачки — 500 гр;
- Картофель — 300 гр;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Растительное масло — 1 ст. ложка;
- Вода — 200 мл;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный — по вкусу;
- Сухарики — для подачи;
- Базилик — 5 листьев;
- Масло оливковое — 5 мл.
Процесс приготовления
Кабачки и картофель необходимо вымыть и очистить от кожуры. Кабачки нарезать кружочками, а картофель — брусочками.
С чеснока снять шелуху и крупно нарезать. В кастрюлю выложить овощи, добавить подсолнечное масло. Готовить около 5 минут, затем влить воду и варить примерно 20 минут.
Затем измельчите суп в блендере до получения однородной консистенции, украсьте базиликом и каплями оливкового масла. Приятного аппетита!
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