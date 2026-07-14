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Всего 2 кабачка – и семья прыгает от восторга: этот суп хочется есть снова и снова — готовится за мгновение

Опубликовано: 14 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Всего 2 кабачка – и семья прыгает от восторга: этот суп хочется есть снова и снова — готовится за мгновение
Всего 2 кабачка – и семья прыгает от восторга: этот суп хочется есть снова и снова — готовится за мгновение
Городовой ру
Самый летний суп

Каждая хозяйка стремится обеспечить свою семью не только вкусной, но и питательной пищей. Предлагаем приготовить для ваших близких превосходный суп-пюре из кабачков.

Кабачковый суп является не только прекрасным способом порадовать родных, но и возможностью предложить им полезное блюдо. Суп обеспечит семью энергией на весь день. Такой обед станет настоящим праздником, а приятная атмосфера за общим столом лишь укрепит семейные узы.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 500 гр;
  • Картофель — 300 гр;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Растительное масло — 1 ст. ложка;
  • Вода — 200 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный — по вкусу;
  • Сухарики — для подачи;
  • Базилик — 5 листьев;
  • Масло оливковое — 5 мл.

Процесс приготовления

Кабачки и картофель необходимо вымыть и очистить от кожуры. Кабачки нарезать кружочками, а картофель — брусочками.

С чеснока снять шелуху и крупно нарезать. В кастрюлю выложить овощи, добавить подсолнечное масло. Готовить около 5 минут, затем влить воду и варить примерно 20 минут.

Затем измельчите суп в блендере до получения однородной консистенции, украсьте базиликом и каплями оливкового масла. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как сделать чебуреки из кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
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