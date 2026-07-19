Где император был просто человеком: новый аудиомаршрут по самому уютному парку Петергофа

Гулять по Александрии теперь нужно со скачанным аудиогидом.

«Цена свободы»: гуляем по Александрии с аудиогидом

Парку Александрия исполняется 200 лет. В честь этого события музей-заповедник «Петергоф» запустил бесплатный аудиогид под названием «Цена свободы».

Это не скучная лекция, а полноценный рассказ о жизни императора Александра II, пишет Культура Петербурга.

Маршрут начинается у Фермерского дворца. Вы узнаете, как закалялся характер будущего царя-освободителя и почему здания в этой части парка выглядят именно так.

Александрия всегда была «домашним», закрытым местом для Романовых. Здесь они могли быть просто семьей, а не официальными лицами.

Технологии в кармане

Чтобы послушать экскурсию, нужен только смартфон. Все файлы, включая карту и архивные фото, можно скачать заранее.

Это удобно: в парках интернет иногда «подтормаживает», а с офлайн-версией прогулка пройдет без пауз. Если не любите слушать, в приложении есть текстовая расшифровка.

Кстати, это только начало. Скоро такие «цифровые прогулки» появятся и в других частях Петергофа.

По следам Пушкина: вода и суша

Если Александрия для вас далеко, есть отличный вариант в самом центре города. Маршрут «Между небом и Невой» объединил водную прогулку и поход в музей.

Сначала вы плывете на теплоходе по Фонтанке и Мойке. Путь проходит мимо дома на Мойке, 12 — последнего адреса поэта.

Затем экскурсия плавно переходит в залы Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Почему стоит сходить?

Александрия — это идеальное место для тех, кто устал от толп у фонтанов. Там тихо, много зелени и необычная готическая архитектура.

А новый аудиогид поможет взглянуть на эти пейзажи глазами человека, который когда-то отменил крепостное право.

Пушкинский же маршрут — это классика Петербурга, но в новом формате. Посмотреть на город с воды, а потом сразу зайти в старинный особняк — лучший способ прочувствовать атмосферу «того самого» Петербурга.

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