Если трескаются томаты – проверьте этот фактор: урожай нуждается в срочной помощи

Если томаты начинают трескаться, не стоит сразу приписывать это особенностям сорта.
Основные причины
Зачастую основной причиной является стресс, вызванный резкими изменениями условий: сначала почва пересыхает, а затем растение получает избыточное количество влаги, что приводит к растрескиванию плодов.
Другой распространённой причиной являются температурные колебания: жаркие дневные часы сменяются прохладными ночами, что снижает эластичность кожицы плода и способствует её растрескиванию.
Крупноплодные сорта, такие как «Бычье сердце», более подвержены растрескиванию, поэтому для них особенно важен стабильный уход без резких изменений.
Рекомендации
Обеспечьте регулярный полив томатов, избегайте пересушивания почвы и используйте мульчирование. Растрескавшиеся плоды рекомендуется употребить в пищу или переработать в кратчайшие сроки, так как их лёжкость снижается, пишут эксперты газеты "Хозяйство".
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