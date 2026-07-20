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Если трескаются томаты – проверьте этот фактор: урожай нуждается в срочной помощи

Опубликовано: 20 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Если трескаются томаты – проверьте этот фактор: урожай нуждается в срочной помощи
Если трескаются томаты – проверьте этот фактор: урожай нуждается в срочной помощи
Городовой ру
Как спасти урожай томатов

Если томаты начинают трескаться, не стоит сразу приписывать это особенностям сорта.

Основные причины

Зачастую основной причиной является стресс, вызванный резкими изменениями условий: сначала почва пересыхает, а затем растение получает избыточное количество влаги, что приводит к растрескиванию плодов.

Другой распространённой причиной являются температурные колебания: жаркие дневные часы сменяются прохладными ночами, что снижает эластичность кожицы плода и способствует её растрескиванию.

Крупноплодные сорта, такие как «Бычье сердце», более подвержены растрескиванию, поэтому для них особенно важен стабильный уход без резких изменений.

Рекомендации

Обеспечьте регулярный полив томатов, избегайте пересушивания почвы и используйте мульчирование. Растрескавшиеся плоды рекомендуется употребить в пищу или переработать в кратчайшие сроки, так как их лёжкость снижается, пишут эксперты газеты "Хозяйство".

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Автор:
Ксения Давыдова
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