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Вши с кур сбегут сверкая пятками: закинула 3 веточки в курятник — и облысение несушкам не грозит

Опубликовано: 20 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
Вши с кур сбегут сверкая пятками: закинула 3 веточки в курятник — и облысение несушкам не грозит
Вши с кур сбегут сверкая пятками: закинула 3 веточки в курятник — и облысение несушкам не грозит
Городовой ру
Мало просто завести кур, важно сделать так, чтобы они хорошо неслись и не болели. Иногда самое незначительное изменение в поведении кур сигнализирует о серьезной угрозе.

Когда птица начинает беспрерывно чесаться и терять перья, причина часто кроется не в условиях содержания, а в невидимых глазу паразитах. Кожные вши и блохи способны за короткий срок подорвать здоровье всего стада, снизить яйценоскость и ослабить молодняк. Распознать проблему на ранней стадии — значит сохранить продуктивность птичника.

Симптомы заражения

Первый признак — птица постоянно клюет себя, выщипывает перья, особенно в области спины, шеи и под крыльями. Из-за сильного раздражения куры теряют интерес к еде, становятся беспокойными и агрессивными.

Народные методы защиты

Пока заражение не перешло в тяжелую стадию, эффективны доступные природные средства:

  1. Розмарин — разложите свежие или сухие веточки в гнездах и по периметру курятника, этот запах дезориентирует насекомых.
  2. Зольно-песочные ванны — установите широкую емкость со смесью золы и песка (пропорция 1:1). Куры охотно купаются в ней, а зола разрушает хитиновый покров паразитов.

Эти методы безопасны и могут использоваться в качестве постоянной профилактики.

Профилактика и контроль

Лучшая стратегия — не ждать симптомов, а действовать на опережение. Проводите полную чистку курятника с заменой подстилки, обрабатывайте насесты и стены зольным раствором. Организуйте для птицы свободный доступ к сухой золе круглый год, особенно в сырую погоду. Раз в 2–3 недели поднимайте каждую курицу и проверяйте кожу под крыльями и на груди — это простая процедура занимает минуты, но спасает месяцы продуктивной работы стада.

Вывод

Паразитарная угроза устранима, если реагировать быстро. Регулярный осмотр, зольные ванны и поддержание чистоты в курятнике — это три столпа, которые гарантируют здоровье кур и стабильный сбор яиц.

Отзывы

«У меня перестали нестись три курицы, все чесались. Поставила зольную ванну и розмарин в гнезда — через 4 дня зуд прошел, а через неделю яйца пошли снова. Просто и без химии», - рассказала Светлана из Саратова.

«Я новичок, заметила проплешины и беспокойство у птиц. Ваши симптомы совпали. Сделала все по совету — уже через 3 дня куры успокоились, перья перестали лезть. Теперь осматриваю стадо каждые две недели. Работает!», - поделился мнением Николай из Ленинградской области.

Ранее "Городовой" рассказывал, каким образом лук может увеличить яйценоскость кур.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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