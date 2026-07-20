Вши с кур сбегут сверкая пятками: закинула 3 веточки в курятник — и облысение несушкам не грозит

Вши с кур сбегут сверкая пятками: закинула 3 веточки в курятник — и облысение несушкам не грозит Городовой ру

Мало просто завести кур, важно сделать так, чтобы они хорошо неслись и не болели. Иногда самое незначительное изменение в поведении кур сигнализирует о серьезной угрозе.