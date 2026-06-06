Миллионы на мозаики и клинкер: в Петербурге обновят музей Суворова и «личный дом» Петра I

Цена контракта для музей составляет более 310 миллионов.

В Петербурге готовятся к масштабному обновлению сразу двух знаковых исторических мест. Речь идет о музее полководца Суворова и любимом дворце Петра I — Монплезире.

Музей Суворова: масштабный ремонт за 311 миллионов

Знаменитое здание на Кирочной улице, украшенное мозаиками, ждет большая реставрация. На это из городского бюджета выделяют солидную сумму — почти 311 миллионов рублей, сообщает на сайте госзакупок.

Сейчас власти ищут надежного подрядчика. Заявки принимают до 19 июня, а имя того, кто займется работами, станет известно уже 24 июня.

Ремонт не будет быстрым, его разбили на три этапа:

В 2026 году потратят первые 20 миллионов.

В 2027-м начнется основная фаза — выделят 160 миллионов.

В 2028-м проект завершат, вложив оставшиеся 131 миллион.

Интересный факт: Музей Суворова — это первое здание в России, которое построили специально под музейную коллекцию еще в начале XX века. За сто лет здание сильно износилось, и сейчас важно сохранить его уникальный облик.

Монплезир: спасение «сердца» Петергофа

Вторая важная новость пришла из Петергофа. Дворец Монплезир, который стоит у самой кромки Финского залива, тоже закроют на реставрацию. ГАТИ уже выдала все необходимые разрешения.

Работы здесь продлятся долго — вплоть до мая 2029 года. Мастерам предстоит:

Привести в порядок фасады.

Отремонтировать клинкерную отмостку (это дорожка вокруг здания).

Защитить стены от разрушительного влияния морского воздуха.

Монплезир называют «личным домом» Петра I. Император сам выбирал место для стройки и планировал внутренние залы.

Из-за близости к воде здание постоянно страдает от влажности, поэтому реставрация здесь — вопрос спасения памятника.

Что будет с туристами?

Многих волнует, можно ли будет гулять рядом. Специалисты обещают: на время работ всё будет безопасно. Территорию аккуратно оградят, а музейные ценности внутри зданий надежно защитят.

Город вкладывает большие деньги, чтобы эти памятники архитектуры радовали нас еще не одно десятилетие. Петербург продолжает держать марку культурной столицы, обновляя свои главные сокровища.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Царском Селе открыли Китайский зал.