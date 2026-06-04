Улыбка на лаке и рамы из закромов Петра I: в Царском Селе открыли Китайский зал

Этот зал сотрудники музея называли одной из последних ран Великой Отечественной.

В Петербурге произошло событие, которого ждали почти 80 лет. В Екатерининском дворце официально открыли Китайский зал Зубовского флигеля.

Это не просто очередная отремонтированная комната. Это личные покои Екатерины II, которые считались утраченными навсегда.

Рана, которая заживала 80 лет

Во время Великой Отечественной войны фашисты практически стерли Зубовский флигель с лица земли. От роскошных интерьеров остались только обгоревшие стены и груды мусора.

Долгое время этот зал называли «последней раной войны». И вот, наконец, реставраторы совершили невозможное: по крупицам, старым фотографиям и чертежам воссоздали зал с нуля.

Секрет китайских мастеров

Главное украшение зала — огромные лаковые панно. Их здесь 155 штук. Чтобы всё выглядело точно так же, как при императрице, наши специалисты обратились к мастерам из Китая.

Работа была каторжной. Китайские художники потратили почти два года (700 дней!), чтобы вручную расписать деревянные плиты. Самым сложным оказалось передать мимику людей на рисунках.

Мастера ломали голову, как повторить разрез глаз и улыбки персонажей в стиле XVIII века. Получилось идеально: теперь на стенах «ожила» древняя китайская жизнь.

Привет от Петра Первого

Интересный факт: роскошные резные рамы для этих панно делали уже наши мастера из Царскосельской янтарной мастерской. Оказалось, что оригинальные рамы попали в Россию еще при Петре I.

Они просто лежали на складах, пока Екатерина Великая не решила использовать их для своего любимого зала. Современные реставраторы повторили этот путь, соединив китайское искусство и русскую резьбу по дереву.

Магия зеркал и золота

Когда заходишь в зал, кажется, что он бесконечный. Секрет в огромных зеркальных каминах. Зеркала расположены друг напротив друга, создавая лабиринт отражений.

В сочетании с черным лаком и золотом это выглядит невероятно дорого и эффектно. Именно здесь Екатерина II любила отдыхать и принимать близких друзей.

Почему это важно для нас?

Открытие Китайского зала — это финал огромного этапа реставрации всего дворца. Это доказательство того, что наши мастера — лучшие в мире. Они смогли возродить технологии, которые казались забытыми.

Уже сейчас зал открыт для туристов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Если хотите увидеть, в какой обстановке жила самая могущественная женщина в истории России, — самое время планировать поездку в Царское Село.

Истинное искусство оказалось сильнее времени и бомбежек.

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