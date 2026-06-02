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Шкиперская куртка Петра I и эхо в подземном ходе: как погулять в пригородах Петербурга бесплатно

Опубликовано: 2 июня 2026 23:37
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Шкиперская куртка Петра I и эхо в подземном ходе: как погулять в пригородах Петербурга бесплатно
Шкиперская куртка Петра I и эхо в подземном ходе: как погулять в пригородах Петербурга бесплатно
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Музей «Императорские яхты» будет работать бесплатно 9 июня.

В Петергофе и Гатчине готовят подарки для посетителей — туда можно будет попасть бесплатно. Рассказываем, как сэкономить на билетах и что интересного посмотреть.

Петергоф: идем в гости к Петру I

9 июня, отмечается день рождения Петра Великого. В честь этого музей «Императорские яхты» открывает двери для всех желающих, сообщили в пресс-службе заповедника «Петергоф».

Что там интересного: этот музей находится прямо на берегу Финского залива в Нижнем парке. Внутри — всё, что связано с любовью царя к морю.

Можно увидеть личные вещи Петра I: его морскую шинель и шкиперскую куртку. Еще там выставлены роскошные сервизы, которые использовали на императорских яхтах, и модели старинных кораблей.

Важные нюансы:

  1. Билеты только онлайн. на кассе их не дадут — нужно заранее оформить бесплатный билет на сайте Петергофа.
  2. Вход в парк платный. Вход в музей бесплатный, но чтобы до него дойти, придется купить билет в Нижний парк (фонтаны).
  3. Успейте вовремя. Музей работает с 10:30 до 16:30. Вход организован по сеансам, а количество мест ограничено.

Гатчина: Юбилей рыцарского замка

Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Это место называют самым загадочным пригородом Петербурга. Дворец похож на настоящий средневековый замок с суровыми стенами и подземным ходом, где живет эхо.

Когда идти: Праздник назначен на 6 июня. В этот день вход в Дворцовый парк будет абсолютно бесплатным для всех гостей.

Что посмотреть дополнительно: Если будете в Гатчине, обязательно дойдите до павильона Венеры на острове и посмотрите на Горбатый мост. Парк огромный, так что это идеальный вариант для долгой прогулки на свежем воздухе.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Русский музей ожидает реставрация.

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