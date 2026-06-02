Шкиперская куртка Петра I и эхо в подземном ходе: как погулять в пригородах Петербурга бесплатно
В Петергофе и Гатчине готовят подарки для посетителей — туда можно будет попасть бесплатно. Рассказываем, как сэкономить на билетах и что интересного посмотреть.
Петергоф: идем в гости к Петру I
9 июня, отмечается день рождения Петра Великого. В честь этого музей «Императорские яхты» открывает двери для всех желающих, сообщили в пресс-службе заповедника «Петергоф».
Что там интересного: этот музей находится прямо на берегу Финского залива в Нижнем парке. Внутри — всё, что связано с любовью царя к морю.
Можно увидеть личные вещи Петра I: его морскую шинель и шкиперскую куртку. Еще там выставлены роскошные сервизы, которые использовали на императорских яхтах, и модели старинных кораблей.
Важные нюансы:
- Билеты только онлайн. на кассе их не дадут — нужно заранее оформить бесплатный билет на сайте Петергофа.
- Вход в парк платный. Вход в музей бесплатный, но чтобы до него дойти, придется купить билет в Нижний парк (фонтаны).
- Успейте вовремя. Музей работает с 10:30 до 16:30. Вход организован по сеансам, а количество мест ограничено.
Гатчина: Юбилей рыцарского замка
Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Это место называют самым загадочным пригородом Петербурга. Дворец похож на настоящий средневековый замок с суровыми стенами и подземным ходом, где живет эхо.
Когда идти: Праздник назначен на 6 июня. В этот день вход в Дворцовый парк будет абсолютно бесплатным для всех гостей.
Что посмотреть дополнительно: Если будете в Гатчине, обязательно дойдите до павильона Венеры на острове и посмотрите на Горбатый мост. Парк огромный, так что это идеальный вариант для долгой прогулки на свежем воздухе.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Русский музей ожидает реставрация.