Городовой / Новости Петербурга / Миллионы на детали: в Русском музее пересчитают каждый кирпич и обновят ажурную ковку
Миллионы на детали: в Русском музее пересчитают каждый кирпич и обновят ажурную ковку

Опубликовано: 2 июня 2026 10:59
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге объявлен тендер на реставрацию.

Санкт-Петербург готовится к масштабным реставрационным работам. Русский музей объявил о поиске подрядчиков, которые приведут в порядок два знаковых объекта.

Вторая молодость корпуса Бенуа

Корпус Бенуа — это западная часть музейного комплекса на Инженерной улице. Мы знаем его как место, где выставляют искусство XX века.

Здание было построено перед самой Революцией по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Сергея Овсянникова.

Сейчас фасадам требуется серьезное обновление. На работы выделили внушительную сумму — почти 377 миллионов рублей.

Что именно сделают:

  • Стены и декор. Реставраторы восстановят штукатурку, кирпичную кладку и лепнину.
  • Защита от сырости. Для Петербурга это самое важное. В здании сделают новую гидроизоляцию и починят инженерные сети.
  • Красота в деталях. Отремонтируют старинные окна, двери и каменный цоколь.
  • Ночной облик. Мастера полностью обновят архитектурную подсветку.

Работы планируют начать после получения всех разрешений, а закончить — к концу ноября 2028 года. Процесс долгий, потому что к памятникам такого уровня относятся бережно.

Секреты ограды Спаса на Крови

Второй важный объект — знаменитая ограда со стороны Михайловского сада. Она считается шедевром в стиле модерн. Многие туристы приходят сюда специально, чтобы сфотографировать эти кованые узоры.

Мало кто знает, что ограда юридически относится к Русскому музею. На её реставрацию и проектирование выделяют 45 миллионов рублей.

Почему это сложно: Это не просто «покрасить забор». Сначала специалисты проведут научные исследования и изыскания.

Нужно понять, как сохранить старинный металл и вернуть ему первозданный вид. Подрядчика выберут уже в конце мая этого года.

Русский музей — это «сердце» культурного Петербурга. После завершения работ Михайловский дворец и его окрестности станут выглядеть так, какими их задумывали великие архитекторы прошлого.

Город сохранит свой исторический лоск, а музейные коллекции будут под надежной защитой обновленных стен.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж 3 июня закроет двери раньше.

