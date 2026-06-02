Миллионы на детали: в Русском музее пересчитают каждый кирпич и обновят ажурную ковку
Санкт-Петербург готовится к масштабным реставрационным работам. Русский музей объявил о поиске подрядчиков, которые приведут в порядок два знаковых объекта.
Вторая молодость корпуса Бенуа
Корпус Бенуа — это западная часть музейного комплекса на Инженерной улице. Мы знаем его как место, где выставляют искусство XX века.
Здание было построено перед самой Революцией по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Сергея Овсянникова.
Сейчас фасадам требуется серьезное обновление. На работы выделили внушительную сумму — почти 377 миллионов рублей.
Что именно сделают:
- Стены и декор. Реставраторы восстановят штукатурку, кирпичную кладку и лепнину.
- Защита от сырости. Для Петербурга это самое важное. В здании сделают новую гидроизоляцию и починят инженерные сети.
- Красота в деталях. Отремонтируют старинные окна, двери и каменный цоколь.
- Ночной облик. Мастера полностью обновят архитектурную подсветку.
Работы планируют начать после получения всех разрешений, а закончить — к концу ноября 2028 года. Процесс долгий, потому что к памятникам такого уровня относятся бережно.
Секреты ограды Спаса на Крови
Второй важный объект — знаменитая ограда со стороны Михайловского сада. Она считается шедевром в стиле модерн. Многие туристы приходят сюда специально, чтобы сфотографировать эти кованые узоры.
Мало кто знает, что ограда юридически относится к Русскому музею. На её реставрацию и проектирование выделяют 45 миллионов рублей.
Почему это сложно: Это не просто «покрасить забор». Сначала специалисты проведут научные исследования и изыскания.
Нужно понять, как сохранить старинный металл и вернуть ему первозданный вид. Подрядчика выберут уже в конце мая этого года.
Русский музей — это «сердце» культурного Петербурга. После завершения работ Михайловский дворец и его окрестности станут выглядеть так, какими их задумывали великие архитекторы прошлого.
Город сохранит свой исторический лоск, а музейные коллекции будут под надежной защитой обновленных стен.
