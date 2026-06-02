От бариста до догситтера: 13 тысяч подростков Петербурга меняют каникулы на реальные деньги
Лето в Петербурге — это не только прогулки по набережным, но и горячий сезон для тех, кто хочет заработать свои первые деньги.
В этом году на рынок труда вышли более 13 тысяч школьников, пишет "ДП" со ссылкой на экспертов платформы hh.ru.
Кем хотят работать подростки?
Больше всего ребята мечтают о работе в кафе. Вакансии официантов, бариста и барменов — самые желанные. Это и общение, и чаевые, и классная атмосфера.
В топ популярных профессий также вошли:
- Упаковщики и комплектовщики заказов.
- Разнорабочие.
- Курьеры.
- Менеджеры по продажам.
Интересный факт: молодежь не хочет сидеть дома. Почти половина соискателей ищет работу именно «в полях», а не на удаленке. Ребятам важен коллектив и реальный опыт.
Куда реально берут?
Желания подростков и предложения компаний почти совпадают. Больше всего вакансий сейчас открыто для курьеров, промоутеров и продавцов.
Работодатели охотно берут молодежь туда, где нужна активность и быстрая обучаемость.
О самом главном: сколько можно заработать?
Зарплаты зависят от формата. Вот примерные цифры:
- За месяц: Официанты и сборщики заказов могут получить от 50 000 рублей.
- За смену: Курьеры зарабатывают 3–5 тысяч рублей, упаковщики — около 2,5 тысяч.
- Почасовая оплата: Самые «жирные» ставки у догситтеров (присмотр за собаками) — до 2000 рублей в час. Аниматоры получают чуть меньше — до 1300 рублей.
Поддержка от города
Санкт-Петербург активно помогает школьникам. Если устраиваться официально через службу занятости, то при 4-часовом рабочем дне за полмесяца можно получить около 15 тысяч рублей.
К этому город доплачивает небольшой бонус — материальную поддержку в 1800 рублей.
