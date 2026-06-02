От бариста до догситтера: 13 тысяч подростков Петербурга меняют каникулы на реальные деньги

Опубликовано: 2 июня 2026 09:45
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Подростки ищут работу официантом, барменом или бариста.

Лето в Петербурге — это не только прогулки по набережным, но и горячий сезон для тех, кто хочет заработать свои первые деньги.

В этом году на рынок труда вышли более 13 тысяч школьников, пишет "ДП" со ссылкой на экспертов платформы hh.ru.

Кем хотят работать подростки?

Больше всего ребята мечтают о работе в кафе. Вакансии официантов, бариста и барменов — самые желанные. Это и общение, и чаевые, и классная атмосфера.

В топ популярных профессий также вошли:

  • Упаковщики и комплектовщики заказов.
  • Разнорабочие.
  • Курьеры.
  • Менеджеры по продажам.

Интересный факт: молодежь не хочет сидеть дома. Почти половина соискателей ищет работу именно «в полях», а не на удаленке. Ребятам важен коллектив и реальный опыт.

Куда реально берут?

Желания подростков и предложения компаний почти совпадают. Больше всего вакансий сейчас открыто для курьеров, промоутеров и продавцов.

Работодатели охотно берут молодежь туда, где нужна активность и быстрая обучаемость.

О самом главном: сколько можно заработать?

Зарплаты зависят от формата. Вот примерные цифры:

  1. За месяц: Официанты и сборщики заказов могут получить от 50 000 рублей.
  2. За смену: Курьеры зарабатывают 3–5 тысяч рублей, упаковщики — около 2,5 тысяч.
  3. Почасовая оплата: Самые «жирные» ставки у догситтеров (присмотр за собаками) — до 2000 рублей в час. Аниматоры получают чуть меньше — до 1300 рублей.

Поддержка от города

Санкт-Петербург активно помогает школьникам. Если устраиваться официально через службу занятости, то при 4-часовом рабочем дне за полмесяца можно получить около 15 тысяч рублей.

К этому город доплачивает небольшой бонус — материальную поддержку в 1800 рублей.

