Почему стоит переехать в Сибирь - дело не только в низких ценах: для кого таежный регион станет раем
Россияне скептически относятся к идее переезда в Сибирь, но те, кто на это решился, ни капли не жалеют. Какие преимущества есть у городов этого направления? Почему стоит задуматься о переезде именно сюда?
Низкие цены на недвижимость
Купить жилье здесь намного проще, чем в крупных городах, которые находятся в центральной части России. В Новосибирске, Красноярске или Иркутске за 5 миллионов рублей можно купить двухкомнатную квартиру в отличном районе.
Особенность городов
"Новосибирск — известный на весь мир наукоград, Тыва — центр Азии, Иркутск — место, тесно связанное с именами декабристов и адмирала Колчака, Байкал и Хакасия — земли, где до сих пор процветают шаманизм, культ природы и предков, Кемерово и Норильск — одни из ведущих промышленных центров России", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Красивая природа
Сибирь прекрасно подойдет для любителей активного отдыха. Тут пользуются популярностью походы, сплавы, рыбалка, выезды с палатками. Именно в этой части страны находится Байкал, Телецкое озеро, Красноярские столбы, горы Белуха и Саяны, река Енисей и многочисленные природные заповедники.
Другой ритм жизни
Если в центральной части страны сложно представить жизнь без пробок, очередей, больших расстояний между пунктами назначения, то в Сибири такой проблемы нет. Здесь никуда не торопятся, люди отличаются спокойным темпом жизни. Из-за этого остается больше свободного времени, тратится меньше нервов.
Настоящая зима
Сибирь подойдет тем, кто любит снежную и морозную зиму, кому не хватает атмосферного Нового года. В некоторых регионах страны о зимней сказке мечтать не приходится из-за слякоти, перепадов температур и т.д.
Опыт автора
"Я не жила в Сибири, но несколько раз посещала ее в качестве туриста. Новосибирск впечатлил меня своим масштабом, спокойной атмосферой и красивой природой", - рассказала Полина Аксенова.
