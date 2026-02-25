Какой новый аквапарк открыли в Санкт-Петербурге?

В 2025-2026 гг. в Санкт-Петербурге не открывались новые аквапарки.

В Санкт-Петербурге в 2025-2026 гг. не открывался новый аквапарк. Крупнейший и наиболее известный водно-развлекательный комплекс города — «Питерлэнд», который работает с 2012 года. Это один из крупнейших крытых аквапарков России, расположенный в одноимённом торгово-развлекательном комплексе на Приморском проспекте, 72.

Особенности «Питерлэнда»

Площадь комплекса — 25 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут находиться до 2 тысяч человек. Купол аквапарка высотой 45 метров и диаметром 90 метров выполнен из деревянных конструкций. Нижняя часть остеклена, а верхняя обтянута двойной плёнкой ETFE, которая пропускает ультрафиолетовые лучи.

Центральным элементом водной зоны стал гигантский «Корабль», стилизованный под «Чёрную жемчужину» из серии фильмов «Пираты Карибского моря». От палубы отходят пять разноуровневых водных горок, высота которых достигает 16 метров, а длина — до 212 метров.

Питание: в аквапарке есть бар «Осьминог», где подают напитки и снеки. Полноценно поесть можно на фуд-корте в торговом центре: там работают кафе и рестораны с бургерами, пиццей, азиатской кухней и десертами.

Режим работы и билеты

Аквапарк работает:

со вторника по воскресенье — с 10:00 до 22:30;

по понедельникам — с 15:00 до 22:30.

Стоимость билетов в 2026 году:

для взрослых (с 13 лет): 5 часов — 3 500 рублей, 3 часа — 3 100 рублей;

для детей от 5 до 13 лет — 1 900 рублей;

дети до 5 лет — бесплатно.

Дети до 18 лет допускаются в аквапарк только в сопровождении взрослых.

Как добраться

На метро: ближайшая станция — «Беговая». От неё до аквапарка примерно 7–10 минут пешком вдоль Парка 300-летия. Также можно выйти на станции «Зенит» и дойти пешком за 25 минут, пройдя по Яхтенному мосту с видом на Финский залив и «Лахта Центр».

На автобусе: рядом с ТРК «Питерлэнд» есть остановка для маршрутов №134А, 134Б и 112.

На автомобиле: по Приморскому проспекту. С юга города удобнее добираться по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Для гостей аквапарка парковка бесплатная, необходимо продлить парковочный талон на кассе.

