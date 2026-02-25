Городовой / Город / «Девяткино» держит оборону: ЗакС отказал в ретро-переименовании
«Девяткино» держит оборону: ЗакС отказал в ретро-переименовании

Опубликовано: 25 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Законодательное собрание Ленинградской области выступило против идеи переименовать станцию метро «Девяткино» в «Комсомольскую».

Законодательное собрание Ленинградской области отвергло предложение переименовать станцию метро «Девяткино» обратно в «Комсомольскую» и решило не передавать его губернатору Петербурга Александру Беглову.

25 февраля ЗакС Ленобласти без обсуждений проголосовал по инициативе депутата Никиты Коваля, поддержанной коллегами, и отказался от согласования идеи, сообщает 47News.

За переименование высказались только 9 парламентариев: пятеро из КПРФ и четверо из «Единой России». Остальные были против.

Идею вернуть старое название «Комсомольская» в начале февраля выдвинули пятеро депутатов-коммунистов. Они обосновали это тем, что текущее имя якобы не подчеркивает роль станции как важного транспортного хаба.

Автор:
Юлия Аликова
Город
