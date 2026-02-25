«Девяткино» держит оборону: ЗакС отказал в ретро-переименовании

Законодательное собрание Ленинградской области отвергло предложение переименовать станцию метро «Девяткино» обратно в «Комсомольскую» и решило не передавать его губернатору Петербурга Александру Беглову.
25 февраля ЗакС Ленобласти без обсуждений проголосовал по инициативе депутата Никиты Коваля, поддержанной коллегами, и отказался от согласования идеи, сообщает 47News.
За переименование высказались только 9 парламентариев: пятеро из КПРФ и четверо из «Единой России». Остальные были против.
Идею вернуть старое название «Комсомольская» в начале февраля выдвинули пятеро депутатов-коммунистов. Они обосновали это тем, что текущее имя якобы не подчеркивает роль станции как важного транспортного хаба.