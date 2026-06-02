1 ч. ложка на литр воды – и комнатные цветы оживут – устроят соревнование по бутонизации
Многие цветоводы-любители сталкиваются с проблемой, когда приобретенные ранее цветы демонстрируют лишь вегетативный рост, при этом утрачивая способность к цветению. Решение не представляет сложности и заключается в подборе эффективной подкормки для растений.
Агроном Ксения Давыдова рассказала, какую универсальную подкормку можно применить для комнатных растений.
Польза касторки
Касторовое масло является универсальным удобрением для комнатных растений. Это средство эффективно стимулирует как рост, так и цветение растений.
Для однократно цветущих видов достаточно одной подкормки в год. Растения, цветущие чаще или непрерывно, нужно удобрять касторовым маслом ежемесячно.
Приготовление средства
Для приготовления раствора необходимо добавить 1 чайную ложку касторового масла в 1 литр воды и тщательно перемешать. Полученным раствором можно поливать растения в домашнем цветнике. Перед каждым применением раствор следует тщательно взбалтывать.
