1 ложка на литр воды – и антуриум уже не остановить: цвести будет дни и ночи напролет
1 ложка на литр воды – и антуриум уже не остановить: цвести будет дни и ночи напролет

Опубликовано: 31 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Чем подкормить антуриум

Для того, чтобы добиться круглогодичного цветения антуриума, известного как «мужское счастье», агроном Ксения Давыдова рекомендует простой и эффективный метод подкормки. Этот натуральный состав не только стимулирует цветение, но и способствует укреплению растения, повышая его устойчивость к заболеваниям.

Рецепт приготовления подкормки

В теплой воде растворите одну столовую ложку меда и 5 граммов прополиса, тщательно перемешивая до полного растворения компонентов. Доведите общий объем раствора до 1 литра, используя воду комнатной температуры. Добавьте небольшое количество биогумуса в полученную смесь и повторно перемешайте.

Применение раствора

Полученный раствор предназначен для полива антуриума. Вносите его под корень растения или через поддон для обеспечения равномерного распределения питательных веществ.

Ранее мы рассказали, как избавиться от пня в огороде.

