1 ложка на литр воды – и антуриум уже не остановить: цвести будет дни и ночи напролет
Для того, чтобы добиться круглогодичного цветения антуриума, известного как «мужское счастье», агроном Ксения Давыдова рекомендует простой и эффективный метод подкормки. Этот натуральный состав не только стимулирует цветение, но и способствует укреплению растения, повышая его устойчивость к заболеваниям.
Рецепт приготовления подкормки
В теплой воде растворите одну столовую ложку меда и 5 граммов прополиса, тщательно перемешивая до полного растворения компонентов. Доведите общий объем раствора до 1 литра, используя воду комнатной температуры. Добавьте небольшое количество биогумуса в полученную смесь и повторно перемешайте.
Применение раствора
Полученный раствор предназначен для полива антуриума. Вносите его под корень растения или через поддон для обеспечения равномерного распределения питательных веществ.
