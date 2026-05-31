Эта рыбная закуска затмила даже красную икру: гости были в полном восторге — ресторанный уровень
Эта рыбная закуска затмила даже красную икру: гости были в полном восторге — ресторанный уровень

Опубликовано: 31 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Эта рыбная закуска затмила даже красную икру: гости были в полном восторге — ресторанный уровень
Эффектная закуска к праздничному столу.

Нежная форель, сливочный сыр и авокадо превращаются в изысканную закуску, которая выглядит дорого, а готовится буквально за считанные минуты. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • филе форели горячего копчения — 150 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • плавленый сыр — 50 г,
  • авокадо — 1 небольшое,
  • лимонный сок — 1 ч. л.,
  • укроп или зелёный лук — по желанию,
  • миндальные лепестки — по вкусу.

Приготовление

Яйца отвариваю вкрутую, полностью остужаю и натираю на мелкой тёрке. Филе форели тщательно разбираю на небольшие кусочки. Чем мельче получится рыба, тем нежнее будет текстура готовой закуски. Добавляю плавленый сыр и перемешиваю массу.

Авокадо разрезаю пополам, удаляю косточку и снимаю кожицу. Мякоть натираю на крупной тёрке и сразу сбрызгиваю лимонным соком, чтобы сохранить красивый цвет.

Соединяю авокадо с рыбой, яйцами и сыром. При желании добавляю немного мелко нарезанного укропа или зелёного лука. Соль обычно не использую, поскольку форель и плавленый сыр уже солёные.

Тщательно перемешиваю массу до однородности и формирую небольшие аккуратные шарики. Миндальные лепестки слегка подсушиваю на сухой сковороде до появления приятного орехового аромата.

Каждый шарик обваливаю в миндальных лепестках и выкладываю на сервировочное блюдо.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Если нет копчёной форели, я использую запечённую или отварную рыбу — вкус получится другим, но тоже очень достойным.

