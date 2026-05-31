Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью
Повышенная влажность в погребах представляет угрозу для сохранности урожая. Образование конденсата на потолке и стенах способствует развитию плесени, что не только приводит к порче сельскохозяйственной продукции, но и негативно влияет на целостность самой конструкции.
Существует ряд традиционных методов для снижения уровня влажности в погребах. Об одном из них рассказала агроном Ксения Давыдова. В частности, используются адсорбирующие материалы, способные поглощать избыточную влагу и устранять затхлый запах.
Мох – настоящая находка
Одним из эффективных средств в борьбе с сыростью является белый мох (сфагнум) или его порошкообразная форма, доступная для покупки в специализированных магазинах для садоводов. Этот продукт поставляется в высушенном виде в мешках. Сфагнум, произрастающий в болотистой местности, обладает высокой гигроскопичностью, что делает его ценным инструментом для огородников в борьбе с избыточной влажностью.
Как применять
Для устранения конденсата разложите мох в нескольких местах на полу погреба, используя для этого коробки. Регулярно заменяйте мокрый мох на свежий или просушивайте использованный материал на солнце.
В случае же слишком высокой влажности требуется проведение анализа для выявления и устранения первопричин. К ним могут относиться нарушения в работе системы вентиляции, воздействие грунтовых вод или отсутствие хорошей гидроизоляции.
Ранее мы рассказали, как избавиться от пня на участке.