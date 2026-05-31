Городовой / Полезное / Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Эта рыбная закуска затмила даже красную икру: гости были в полном восторге — ресторанный уровень Полезное
Какие российские фестивали стоит посетить летом 2026 года - необычные варианты: запомнятся на всю жизнь Полезное
Солнце вместо ливней: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни Новости Петербурга
Этот салат готовили ещё в СССР, а сегодня он снова бьёт рекорды популярности: из Грузии с любовью Полезное
Забыть про пересадки в Сочи и улететь в Гянджу на выходные: как меняется расписание в Пулково Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью

Опубликовано: 31 мая 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью
Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью
Городовой ру
Как избавиться от повышенной влажности в погребе

Повышенная влажность в погребах представляет угрозу для сохранности урожая. Образование конденсата на потолке и стенах способствует развитию плесени, что не только приводит к порче сельскохозяйственной продукции, но и негативно влияет на целостность самой конструкции.

Существует ряд традиционных методов для снижения уровня влажности в погребах. Об одном из них рассказала агроном Ксения Давыдова. В частности, используются адсорбирующие материалы, способные поглощать избыточную влагу и устранять затхлый запах.

Мох – настоящая находка

Одним из эффективных средств в борьбе с сыростью является белый мох (сфагнум) или его порошкообразная форма, доступная для покупки в специализированных магазинах для садоводов. Этот продукт поставляется в высушенном виде в мешках. Сфагнум, произрастающий в болотистой местности, обладает высокой гигроскопичностью, что делает его ценным инструментом для огородников в борьбе с избыточной влажностью.

Как применять

Для устранения конденсата разложите мох в нескольких местах на полу погреба, используя для этого коробки. Регулярно заменяйте мокрый мох на свежий или просушивайте использованный материал на солнце.

В случае же слишком высокой влажности требуется проведение анализа для выявления и устранения первопричин. К ним могут относиться нарушения в работе системы вентиляции, воздействие грунтовых вод или отсутствие хорошей гидроизоляции.

Ранее мы рассказали, как избавиться от пня на участке.

Полезное