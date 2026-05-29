Пень сгниет, как по волшебству: три движения, и от докуки не останется и следа – метод, который работает сам
При удалении старого дерева остается пень с глубоко расположенной корневой системой. Традиционный метод удаления с использованием лома требует значительных физических затрат.
Автор блога «Садовые фантазии» предложил эффективное решение данной задачи.
Удалить пень – легко
Для реализации метода необходимо просверлить в пне несколько глубоких отверстий, в которые следует внести по две столовые ложки мочевины или залить концентрированный солевой раствор. После этого отверстия герметизируются воском или пластилином.
В течение нескольких месяцев корневая система пня размягчится, что позволит легко удалить ее с помощью топора. Оставшиеся части пня можно будет без труда извлечь лопатой или ломом.
Сроки проведения работ
Лучше проводить эту процедуру в начале лета, так как высокая температура ускоряет процесс. Мочевина способствует высушиванию древесины, тем самым значительно упрощая трудоемкую работу.
