Пень сгниет, как по волшебству: три движения, и от докуки не останется и следа – метод, который работает сам

Опубликовано: 29 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как избавиться от пня на приусадебном участке

При удалении старого дерева остается пень с глубоко расположенной корневой системой. Традиционный метод удаления с использованием лома требует значительных физических затрат.

Автор блога «Садовые фантазии» предложил эффективное решение данной задачи.

Удалить пень – легко

Для реализации метода необходимо просверлить в пне несколько глубоких отверстий, в которые следует внести по две столовые ложки мочевины или залить концентрированный солевой раствор. После этого отверстия герметизируются воском или пластилином.

В течение нескольких месяцев корневая система пня размягчится, что позволит легко удалить ее с помощью топора. Оставшиеся части пня можно будет без труда извлечь лопатой или ломом.

Сроки проведения работ

Лучше проводить эту процедуру в начале лета, так как высокая температура ускоряет процесс. Мочевина способствует высушиванию древесины, тем самым значительно упрощая трудоемкую работу.

Ранее мы рассказали, как избавиться от запаха в дачном туалете.

Полезное