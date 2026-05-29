Аренда платья и складчина с параллелью: как родители пытаются уместить выпускной в 100 тысяч рублей

Эксперт рассказал из каких расходов складывается окончательная цифра расходов на выпускной.

Выпускной в школе — это уже давно не просто линейка и чаепитие. Сегодня это полноценная индустрия, которая заставляет родителей хвататься за кошельки.



Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков рассказал "Городовому", сколько стоит «билет во взрослую жизнь» и на чем улетают бюджеты.

9 и 11 классы: почему такая разница?

Математика здесь простая и суровая. В среднем, прощание со школой в 9 классе обходится родителям в 30–50 тысяч рублей. Для 11-классников эта сумма взлетает до 50–100 тысяч.

"Важно понимать, что эти значения не являются максимальными или минимальными: они могут, в зависимости от готовности родителей платить за брендовые вещи, оказаться и в разы, и даже на порядок больше. А с другой стороны, есть и множество способов сэкономить, например, если взять праздничный туалет на прокат", - говорит эксперт.

Но одежда — это только начало. В чеке обязательно появятся:

Услуги косметологов (подготовить кожу);

Сложные прически и профессиональный макияж;

Маникюр и услуги барберов для парней.

Девятый класс многие воспринимают как «репетицию». После 11-го же хочется гулять «на все деньги». Праздник отмечают с большим размахом, выбирают рестораны подороже и программы понасыщеннее.

Куда уходит «праздничный» бюджет

Примерно половина всех денег уходит на саму организацию.

Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу "Если говорить о том, на что пойдут деньги из категории «праздник», то это (кстати, примерно половина бюджета) – подарки преподавателям, транспорт, аренда помещения, услуги ресторана или кейтеринга, ведущие, фотографы и видеографы, диджеи или музыкальные группы", - говорит Дмитрий Чумаков.

Интересный тренд: сейчас модно заказывать не просто диджея, а кавер-группу, что добавляет к смете еще 30–70 тысяч рублей.

Как выжить и сэкономить

Как говорит эксперт, чтобы не разориться, родители идут на хитрости. Самый рабочий способ — объединение. Классы из одной параллели или даже из разных школ снимают одну площадку на всех.

Плюс: расходы на ведущего, свет, звук и декор делятся на 100 человек вместо 25.

расходы на ведущего, свет, звук и декор делятся на 100 человек вместо 25. Минус: нужно строже следить за безопасностью, когда на одной территории гуляет так много подростков.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге тысячи школьников услышали Последний звонок.