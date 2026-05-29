Заворачиваю солёный огурец в курицу — и получаю ресторанный ужин: так вы ещё не готовили
Главный секрет здесь — сочетание пикантного соуса и маринованного огурца внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный канал тесто".
Ингредиенты:
- куриная грудка — 400-500 г,
- маринованные огурцы — 2 шт.,
- майонез — 1 ст. л.,
- горчица — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Куриную грудку я нарезаю поперёк волокон на пласты толщиной около 1 см. Затем аккуратно отбиваю через плёнку до тонкого состояния, но так, чтобы мясо не порвалось.
Отдельно смешиваю майонез и горчицу — получается простой, но очень вкусный соус. Мясо слегка солю, перчу и смазываю соусом с двух сторон.
В центр каждого кусочка кладу маринованный огурец — целиком или половинку, если огурцы крупные. Сворачиваю плотные рулетики и закрепляю зубочистками, чтобы они держали форму во время жарки.
Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 25 минут
Личный опыт
В первую попытку приготовления я слишком сильно отбивал грудку и получала сухие рулетики — сок просто вытекал через разрывы. Теперь отбиваю мясо только слегка, через плёнку.
