Праздничный слоёный салат "Очарование": нежность во вкусе — даже оливьешники влюбятся в него
Праздничный слоёный салат "Очарование": нежность во вкусе — даже оливьешники влюбятся в него

Опубликовано: 29 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда приближается праздник, всегда хочется приготовить что-то особенное.

Когда классические "Оливье" и "Сельдь под шубой" уже надоели, на кулинарную арену выходит салат "Очарование". Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • отварная курица — 250 г,
  • картофель — 2 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • яйца — 3-4 шт.,
  • твёрдый сыр — 100 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • майонез — по вкусу,
  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Отвариваю курицу и нарезаю её мелкими кубиками. Заранее отвариваю картофель, морковь и яйца.

Лук я всегда мелко нарезаю и мариную 10 минут в слабом растворе уксуса с сахаром и солью. Он становится мягким, без горечи и с приятной кислинкой.

Праздничный слоёный салат "Очарование": нежность во вкусе — даже оливьешники влюбятся в него

Далее начинаю собирать салат слоями. Первым идёт натёртый на крупной тёрке картофель. Затем лёгкий слой майонеза.

Затем выкладываю курицу, сверху маринованный лук и снова немного майонеза.

Следующий слой — натёртая на мелкой тёрке морковь. Далее идут яйца: сначала желтки, натёртые отдельно.

Завершающий слой — смесь тёртого сыра и белков с небольшим количеством майонеза.

Сверху я аккуратно разравниваю салат, не прижимая его слишком сильно, чтобы сохранить лёгкость и объём.

Очень важно дать салату настояться в холодильнике 1-2 часа — тогда слои пропитываются и вкус становится ещё более гармоничным.

Примерное время приготовления: 30-40 минут

Личный опыт

Иногда в этом рецепте я заменяю курицу консервированной рыбой. Например, тунцом. Так получается ещё вкуснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить по-настоящему вкусный борщ.

