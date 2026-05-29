Праздничный слоёный салат "Очарование": нежность во вкусе — даже оливьешники влюбятся в него
Когда классические "Оливье" и "Сельдь под шубой" уже надоели, на кулинарную арену выходит салат "Очарование". Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- отварная курица — 250 г,
- картофель — 2 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- яйца — 3-4 шт.,
- твёрдый сыр — 100 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- майонез — по вкусу,
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Отвариваю курицу и нарезаю её мелкими кубиками. Заранее отвариваю картофель, морковь и яйца.
Лук я всегда мелко нарезаю и мариную 10 минут в слабом растворе уксуса с сахаром и солью. Он становится мягким, без горечи и с приятной кислинкой.
Далее начинаю собирать салат слоями. Первым идёт натёртый на крупной тёрке картофель. Затем лёгкий слой майонеза.
Затем выкладываю курицу, сверху маринованный лук и снова немного майонеза.
Следующий слой — натёртая на мелкой тёрке морковь. Далее идут яйца: сначала желтки, натёртые отдельно.
Завершающий слой — смесь тёртого сыра и белков с небольшим количеством майонеза.
Сверху я аккуратно разравниваю салат, не прижимая его слишком сильно, чтобы сохранить лёгкость и объём.
Очень важно дать салату настояться в холодильнике 1-2 часа — тогда слои пропитываются и вкус становится ещё более гармоничным.
Примерное время приготовления: 30-40 минут
Личный опыт
Иногда в этом рецепте я заменяю курицу консервированной рыбой. Например, тунцом. Так получается ещё вкуснее.
