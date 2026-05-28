«Лесная курятина» на старых ивах: грибники Ленбласти забыли про сморчки и охотятся за ярко-желтыми наростами

Сезон сморчков закончен и начинается пора других грибов в Ленобласти.

Если вы думали, что после сморчков в лесу делать нечего — вы ошибались. Сейчас в Ленинградской области настоящий бум на трутовик серно-желтый.

Грибники Ленобласти в соцсетях хвастаются полными корзинами уже с 20-х чисел мая.

Как узнать этот гриб

Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист

МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Юрьевич Дьяков, трутовик сложно спутать с чем-то другим.

Он выглядит как ярко-желтые или оранжевые «наплывы» на деревьях. Часто его называют «лесной курятиной» за необычный вкус.

"Понятие трутовик — это очень большое понятие. Гигантская группа трутовых грибов — это всё трутовики. Они могут разных размеров, форм, цвета и так далее. Как правило, это нечто копытообразное. Вот ассоциации такие. На самом деле они очень разные, очень разнообразные", - говорит эксперт.

Этот гриб — паразит. Он выбирает старые лиственные деревья: дубы, ивы (ветлы), клены или липы. Ищите его вдоль рек, в старых парках и лиственных лесах.

Главный секрет: не опоздайте!

У трутовика очень короткий «кулинарный» период. Собирать его можно только тогда, когда он совсем молодой и нежный.

"Когда совсем молоденький, только вырос, он мягкий. Потом он очень быстро становится твёрдым и, соответственно, несъедобным", - отмечает миколог.

Идеальный гриб: мягкий, влажный, легко режется ножом, как масло.

Старый гриб: быстро становится твердым, как пробка или дерево. Есть такой нельзя — будет невкусно и тяжело для желудка.

На что это похоже по вкусу

Знатоки ценят трутовик за сходство с куриным мясом или крабовыми палочками. Его можно жарить, мариновать или добавлять в паштеты. Но важно помнить: гриб специфический.

Первый раз пробуйте немного, чтобы проверить реакцию организма.

Важные правила безопасности

Забудьте про город. Хоть трутовик и растет в скверах Петербурга, собирать его там нельзя. Грибы впитывают в себя всю городскую гарь и тяжелые металлы. За добычей — только в чистый лес. Смотрите на дерево. Если увидели похожий гриб на хвойном дереве (ель, сосна) — лучше пройдите мимо. Хвойный ТСЖ может вызвать легкое отравление или аллергию. Термическая обработка. ТСЖ обязательно нужно отварить перед жаркой (минут 15–20), слив первую воду.

Сейчас — самый пик. Если хотите попробовать «лесную курятину», отправляйтесь в лес в ближайшие выходные, пока грибы не превратились в сухие деревяшки!

