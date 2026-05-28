«Лесная курятина» на старых ивах: грибники Ленбласти забыли про сморчки и охотятся за ярко-желтыми наростами
Если вы думали, что после сморчков в лесу делать нечего — вы ошибались. Сейчас в Ленинградской области настоящий бум на трутовик серно-желтый.
Грибники Ленобласти в соцсетях хвастаются полными корзинами уже с 20-х чисел мая.
Как узнать этот гриб
Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист
МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Юрьевич Дьяков, трутовик сложно спутать с чем-то другим.
Он выглядит как ярко-желтые или оранжевые «наплывы» на деревьях. Часто его называют «лесной курятиной» за необычный вкус.
"Понятие трутовик — это очень большое понятие. Гигантская группа трутовых грибов — это всё трутовики. Они могут разных размеров, форм, цвета и так далее.
Как правило, это нечто копытообразное. Вот ассоциации такие. На самом деле они очень разные, очень разнообразные", - говорит эксперт.
Этот гриб — паразит. Он выбирает старые лиственные деревья: дубы, ивы (ветлы), клены или липы. Ищите его вдоль рек, в старых парках и лиственных лесах.
Главный секрет: не опоздайте!
У трутовика очень короткий «кулинарный» период. Собирать его можно только тогда, когда он совсем молодой и нежный.
"Когда совсем молоденький, только вырос, он мягкий. Потом он очень быстро становится твёрдым и, соответственно, несъедобным", - отмечает миколог.
- Идеальный гриб: мягкий, влажный, легко режется ножом, как масло.
- Старый гриб: быстро становится твердым, как пробка или дерево. Есть такой нельзя — будет невкусно и тяжело для желудка.
На что это похоже по вкусу
Знатоки ценят трутовик за сходство с куриным мясом или крабовыми палочками. Его можно жарить, мариновать или добавлять в паштеты. Но важно помнить: гриб специфический.
Первый раз пробуйте немного, чтобы проверить реакцию организма.
Важные правила безопасности
- Забудьте про город. Хоть трутовик и растет в скверах Петербурга, собирать его там нельзя. Грибы впитывают в себя всю городскую гарь и тяжелые металлы. За добычей — только в чистый лес.
- Смотрите на дерево. Если увидели похожий гриб на хвойном дереве (ель, сосна) — лучше пройдите мимо. Хвойный ТСЖ может вызвать легкое отравление или аллергию.
- Термическая обработка. ТСЖ обязательно нужно отварить перед жаркой (минут 15–20), слив первую воду.
Сейчас — самый пик. Если хотите попробовать «лесную курятину», отправляйтесь в лес в ближайшие выходные, пока грибы не превратились в сухие деревяшки!
