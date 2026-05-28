60 метров швов и 6 тысяч «квадратов» асфальта: масштабная стройка изменит маршруты петербуржцев с 30 мая
Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и сезон больших дорожных строек. В этом году дорожники развернулись масштабно.
С 30 мая в двух районах города, сообщили в ГАТИ. Кроме того на одном из ключевых мостов идет стройка. Рассказываем, где придется постоять в пробках и как планировать маршрут.
Курортный район
С 30 мая по 15 июня здесь полностью закрывают движение по Кривоносовской улице. Речь об участке от переулка Героев до Загородной улицы.
Проехать насквозь через Межевую улицу и 1-й Загородный переулок тоже не получится. Здесь обновляют инженерные сети, поэтому дорогу перекопают основательно.
Работы планируют завершить быстро — за две недели, но на это время лучше искать пути объезда заранее.
Фрунзенский район: трамвайная стройка в Купчино
С 30 мая и до середины октября (15.10) ограничивают проезд по Бухарестской улице. Рабочие будут перекладывать трамвайные пути на двух больших участках:
- От улицы Салова до проспекта Славы.
- От Альпийского переулка до улицы Димитрова.
Бухарестская — одна из главных артерий района, так что заторы здесь станут привычным делом. Если есть возможность, лучше пересесть на метро или объезжать по Софийской улице.
Мост Александра Невского: без трамваев до осени
Самая сложная ситуация — на мосту Александра Невского. Это самый длинный разводной мост в городе, и его решили привести в порядок капитально. Асфальт здесь не меняли с 2018 года, и он уже порядком износился.
Что важно знать:
- Трамваев не будет: до 16 сентября трамвайное движение по мосту полностью остановлено.
- Для машин: в сторону центра (к площади Александра Невского) оставили всего две полосы. В сторону Заневского проспекта пока работают три.
- Объемы: Дорожники заменят почти километр путей и обновят деформационные швы.
