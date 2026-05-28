Городовой / Новости Петербурга / 60 метров швов и 6 тысяч «квадратов» асфальта: масштабная стройка изменит маршруты петербуржцев с 30 мая
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
«Лесная курятина» на старых ивах: грибники Ленбласти забыли про сморчки и охотятся за ярко-желтыми наростами Новости Петербурга
Не только для сауны: опустили березовый веник в бочку – и вода для полива не зеленеет весь сезон Полезное
Не более 25%: агроном назвал правила пасынкования томатов – будете собирать по 10 кг плодов с куста Полезное
Секрет мягких кальмаров раскрыт: готовятся быстрее, чем макароны — томлю в сметане Полезное
9 миллионов за «план спасения»: Рыцарский зал Эрмитажа ждет капитальное преображение Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

60 метров швов и 6 тысяч «квадратов» асфальта: масштабная стройка изменит маршруты петербуржцев с 30 мая

Опубликовано: 28 мая 2026 19:57
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
60 метров швов и 6 тысяч «квадратов» асфальта: масштабная стройка изменит маршруты петербуржцев с 30 мая
60 метров швов и 6 тысяч «квадратов» асфальта: масштабная стройка изменит маршруты петербуржцев с 30 мая
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Северной столице начался сезон дорожных ремонтов. 

Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и сезон больших дорожных строек. В этом году дорожники развернулись масштабно.

С 30 мая в двух районах города, сообщили в ГАТИ. Кроме того на одном из ключевых мостов идет стройка. Рассказываем, где придется постоять в пробках и как планировать маршрут.

Курортный район

С 30 мая по 15 июня здесь полностью закрывают движение по Кривоносовской улице. Речь об участке от переулка Героев до Загородной улицы.

Проехать насквозь через Межевую улицу и 1-й Загородный переулок тоже не получится. Здесь обновляют инженерные сети, поэтому дорогу перекопают основательно.

Работы планируют завершить быстро — за две недели, но на это время лучше искать пути объезда заранее.

Фрунзенский район: трамвайная стройка в Купчино

С 30 мая и до середины октября (15.10) ограничивают проезд по Бухарестской улице. Рабочие будут перекладывать трамвайные пути на двух больших участках:

  • От улицы Салова до проспекта Славы.
  • От Альпийского переулка до улицы Димитрова.

Бухарестская — одна из главных артерий района, так что заторы здесь станут привычным делом. Если есть возможность, лучше пересесть на метро или объезжать по Софийской улице.

Мост Александра Невского: без трамваев до осени

Самая сложная ситуация — на мосту Александра Невского. Это самый длинный разводной мост в городе, и его решили привести в порядок капитально. Асфальт здесь не меняли с 2018 года, и он уже порядком износился.

Что важно знать:

  1. Трамваев не будет: до 16 сентября трамвайное движение по мосту полностью остановлено.
  2. Для машин: в сторону центра (к площади Александра Невского) оставили всего две полосы. В сторону Заневского проспекта пока работают три.
  3. Объемы: Дорожники заменят почти километр путей и обновят деформационные швы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге запустят ночные маршруты.

Новости Петербурга