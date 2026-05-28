9 миллионов за «план спасения»: Рыцарский зал Эрмитажа ждет капитальное преображение

Эрмитаж — это не просто музей, а огромный живой механизм. И сейчас в нем происходят важные перемены.

Рыцарский зал ждет преображения

Один из самых популярных залов музея — Рыцарский — закрывается на подготовку к капитальному ремонту.

Это то самое место на втором этаже Нового Эрмитажа, где стоят огромные фигуры в доспехах и выставлено оружие XV–XVII веков.

Последний раз стены и потолок здесь серьезно реставрировали в 1980 году — перед Олимпиадой в Москве. С тех пор интерьер потемнел, окна стали плохо закрываться, а двери требуют внимания.

В 2010 году успели обновить только паркет, но этого мало.

Сколько это стоит и когда начнут?

Сейчас музей ищет тех, кто составит подробный план работ. За проектную документацию готовы заплатить 19,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Это огромная папка бумаг, в которой пропишут всё: от восстановления уникальной росписи стен до установки современных датчиков безопасности.

На составление плана дали 240 дней. Сами работы начнутся позже и пройдут на государственные деньги (субсидии).

Хвостатый спецназ: как дела у котов?

Пока строители обсуждают сметы, в подвалах музея кипит своя жизнь. Сегодня в Эрмитаже официально «трудятся» около 50 котов, пишет ТАСС.

Их главная задача — ловить грызунов, и справляются они с ней блестяще. Заместитель директора музея Сергей Макаров шутит: «жалоб от котов не поступало».

У котов есть даже свой «кадровый резерв». Это дикие коты, которые живут на территории, но пока «не подписали контракт» — то есть не до конца привыкли к людям.

Если штатных сотрудников станет меньше, эти добровольцы займут их место.

Интересные факты, о которых вы могли не знать:

Древняя традиция: Котов в музей привез не абы кто, а Петр I. Позже императрица Елизавета Петровна выписала из Казани специальных «бойцовых» котов, которые лучше всех ловили мышей.

Личный бюджет: У котов нет зарплаты из госбюджета. Их кормят и лечат исключительно на пожертвования обычных людей и спонсоров. У них есть даже свой праздник — «День эрмитажного кота», который отмечают весной.

Собственный бренд: Коты давно стали символом Петербурга. О них пишут книги, рисуют открытки, а для туристов придумали специальный «кошачий» маршрут.

