Специалисты по грызунам с пропиской в Зимнем: как коты заработали себе пенсию в Эрмитаже

Пушистые обитатели музея сохраняют предметы искусства.

Эрмитаж — это не только Рембрандт и золото. Это еще и полсотни котов, которые официально числятся в штате музея. У них есть свои паспорта, миски и даже «пенсия».

Как же обычные мурлыки стали хозяевами главного дворца страны?

Все началось с одного кота

Первого официального кота в Зимний дворец, по легенде, привез Петр I. Его звали Василий. Царь взял его из дома голландского купца, чтобы тот ловил мышей.

Позже дочь Петра, Елизавета, поняла: одного кота мало. Крысы буквально съедали дворец, пишет сайт "Моя планета".

В 1745 году она издала знаменитый указ — прислать из Казани 30 лучших котов-крысоловов. Почему именно оттуда?

Считалось, что казанская порода — самая сильная и азартная в охоте. Коты быстро навели порядок, и с тех пор их присутствие стало законом.

Кошачья иерархия при Екатерине II

Екатерина Великая искусство любила больше, чем котов, но пользу от них признавала. Она разделила животных на два класса.

«Комнатные» коты были элитой — они жили в покоях и радовали глаз. «Надворные» работали в подвалах. Именно при Екатерине коты получили статус «охранников картинных галерей».

Трагедия и «Мяукающая дивизия»

Самая грустная страница истории — блокада Ленинграда. В те страшные годы в городе не осталось ни кошек, ни собак. Это привело к жуткому нашествию крыс. Грызуны уничтожали запасы еды и портили бесценные холсты в музее.

Сразу после прорыва блокады в город привезли несколько вагонов кошек из Ярославля и Тюмени. Пять тысяч животных буквально спасли город от эпидемий и грызунов.

В Эрмитаж тогда отправили «десант» из 200 пушистых охотников. Говорят, что нынешние эрмитажные коты — их прямые потомки.

Как живут «эрмиты» сегодня

Сейчас в подвалах музея живут около 50-60 котов. Это число стараются не превышать, чтобы всем хватало места и еды.

Вот несколько интересных фактов об их нынешней жизни:

Свой праздник. Каждую весну музей отмечает «День эрмитажного кота». В этот день посетителей пускают в подвалы, где живут питомцы.

Документы. У каждого есть паспорт с фотографией и пометка в карточке: «Специалист по очистке музейных подвалов от грызунов».

Лица музея. У котов есть свой пресс-секретарь. О них пишут книги, выпускают календари и сувениры.

Особый статус. Сотрудники ласково зовут их «эрмитами».

Почетная пенсия

Служба в музее не вечна. Когда кот стареет или просто хочет покоя, его отдают в добрые руки. Стать хозяином «эрмита» — большая честь. Кандидатов тщательно проверяют, проводят с ними интервью.

Новый владелец получает сертификат «Владелец эрмитажного кота». Этот документ дает право на пожизненное бесплатное посещение всех выставок Эрмитажа. Так музей благодарит людей за заботу о своих ветеранах.

Так что, гуляя по Дворцовой площади, знайте: глубоко под вашими ногами, в теплых подвалах, несет свою службу самая милая охрана в мире.

