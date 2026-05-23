Слова Омара Хайяма о деньгах актуальны и спустя 1000 лет: неожиданный совет от великого мыслителя – стоит взять на вооружение

Опубликовано: 23 мая 2026 11:16
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Мудрость сквозь века

Известный персидский философ, математик, астроном и поэт Омар Хайям в своих лирических четверостишиях, именуемых «рубаи», выражал философские воззрения на жизнь, сохраняющие свою актуальность и в настоящее время. Большое место в философии мыслителя уделялось рассуждениям о денежных средствах и материальном благосостоянии.

В частности, мудрец призывал не накапливать денежные средства, ограничивая себя в расходах, а наслаждаться жизненными благами в текущий момент. Учитывая быстротечность времени и постепенное обесценивание денег, особенно в условиях высокой инфляции, человек рискует так и не испытать радости от своих накоплений.

Коль можешь, не тужи о времени бегущем, Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим. Сокровища свои потрать, пока ты жив; Ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим.

Философ рекомендовал не откладывать получение удовольствия на будущее, а жить настоящим. Прошлое неизменно, а будущее неопределенно. Следовательно, нужно не ограничивать себя, а наслаждаться жизнью в моменте.

