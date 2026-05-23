Не только комары: с какими неприятностями можно столкнуться в Карелии - следует узнать перед поездкой

Карелия привлекает туристов со всей России, так как здесь есть множество достопримечательностей, которые не получится встретить в других регионах. Карелия славится большим количеством озер, хвойных лесов, скалами Кижи, Рускеалы, своим историческим наследием. Но туристы рискуют столкнуться и с недостатками, о которых следует знать заранее.

"Снег в июне, осенние «обложные» дожди и максимум +8 °C в июле или августе — обычная картинка в Карелии. Отправляясь туда летом на отдых, нужно прихватить куртку и шапку. Причем тепло на холод может смениться в один день", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Если посещаете Карелию, то будьте готовы к комарам, мошкам и клещам. От кровососущих насекомых прятаться не получится даже в палатке, так как они туда обязательно проникнут. Репелленты спасают не всегда, а если и дают защиту, то на короткое время.

Во время посещения Карелии мусор можно заметить не только на берегах водоемов и рядом с дорогами, но и в лесу. Не все туристы заботятся о здешней природе, также ситуацию осложняет недостаточное количество мусорных контейнеров. Советуем вам не следовать примеру людей с низкой культурой, поэтому всегда забирайте мусор с собой.

На территории республики есть отели и гостевые дома, но их мало, поэтому многим туристам приходится останавливаться в палатках или менять план своего отпуска. Также сказывается нехватка магазинов. Туристы отмечают, что продукты можно купить только в населенных пунктах, где ассортимент является весьма скромным. На дорогах редко встречаются заправки, туалеты и прочие удобства.

"Я была в Карелии всего один раз, но проблем с размещением у меня не возникло. Могу согласиться насчет комаров, ведь здесь их действительно очень много. Обязательно берите с собой ту одежду, которую не смогут прокусывать насекомые", - сообщила Полина Аксенова.