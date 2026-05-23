Пушкинские сказки покажут на празднике «Сиреневый день» в «Монрепо»
В ближайшую субботу, 6 июня, в знаменитом парке «Монрепо» пройдет «Сиреневый день». Это добрый семейный праздник, который в этом году совпал с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Рассказываем, ради чего стоит приехать в Выборг.
Сказки в лесу и мультики своими руками
Программа стартует в 12:00 на Лесной сцене. В этот раз всё пропитано духом пушкинских сказок, сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Можно будет не просто погулять, а окунуться в творчество:
- Для детей: квест «Маленький реставратор» и мастерская «Окно в сказку».
- Для киноманов: прямо в лесу откроют кинотеатр — покажут классику про Балду и жадного попа.
- Для творческих натур: в Усадебном доме научат делать мультфильмы. Тема логичная — как расцветает сирень.
- Для любителей сувениров: Будет работать ярмарка мастеров, где можно купить изделия местных ремесленников.
Почему именно сирень?
Для «Монрепо» сирень — это не просто красивый куст. Бывшие владельцы имения, семья Николаи, очень любили эти цветы.
Раньше здесь росли редкие сорта, и сейчас сотрудники музея активно восстанавливают эту традицию. Весь июнь парк наполнен невероятным ароматом, так что готовьте память на телефонах для фотографий.
Праздник продлится до 19:00.
Важный момент по билетам: специально покупать ничего дорогого не нужно — вход на фестиваль по обычным билетам в парк.
Но если вы хотите попасть на конкретный мастер-класс или лекцию, лучше загляните на сайт музея заранее. На некоторые события просят зарегистрироваться, так как места в помещениях ограничены.
Время для долгих прогулок: экотропа открыта
Хорошие новости для тех, кто любит тишину и дикую природу. В парке снова открыли экомаршрут. За это время его успели подновить: починили ступеньки, обновили таблички и перила.
Кстати, на тропе появилась новая фишка — скамейка «У Моховичка». Ее своими руками сделал местный лесничий. Отличное место, чтобы посидеть и послушать шум залива.
