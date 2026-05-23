Пушкинские сказки покажут на празднике «Сиреневый день» в «Монрепо»

Опубликовано: 23 мая 2026 01:41
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
День рождение поэта и праздник пройдут в один день.

В ближайшую субботу, 6 июня, в знаменитом парке «Монрепо» пройдет «Сиреневый день». Это добрый семейный праздник, который в этом году совпал с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Рассказываем, ради чего стоит приехать в Выборг.

Сказки в лесу и мультики своими руками

Программа стартует в 12:00 на Лесной сцене. В этот раз всё пропитано духом пушкинских сказок, сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Можно будет не просто погулять, а окунуться в творчество:

  • Для детей: квест «Маленький реставратор» и мастерская «Окно в сказку».
  • Для киноманов: прямо в лесу откроют кинотеатр — покажут классику про Балду и жадного попа.
  • Для творческих натур: в Усадебном доме научат делать мультфильмы. Тема логичная — как расцветает сирень.
  • Для любителей сувениров: Будет работать ярмарка мастеров, где можно купить изделия местных ремесленников.

Почему именно сирень?

Для «Монрепо» сирень — это не просто красивый куст. Бывшие владельцы имения, семья Николаи, очень любили эти цветы.

Раньше здесь росли редкие сорта, и сейчас сотрудники музея активно восстанавливают эту традицию. Весь июнь парк наполнен невероятным ароматом, так что готовьте память на телефонах для фотографий.

Праздник продлится до 19:00.

Важный момент по билетам: специально покупать ничего дорогого не нужно — вход на фестиваль по обычным билетам в парк.

Но если вы хотите попасть на конкретный мастер-класс или лекцию, лучше загляните на сайт музея заранее. На некоторые события просят зарегистрироваться, так как места в помещениях ограничены.

Время для долгих прогулок: экотропа открыта

Хорошие новости для тех, кто любит тишину и дикую природу. В парке снова открыли экомаршрут. За это время его успели подновить: починили ступеньки, обновили таблички и перила.

Кстати, на тропе появилась новая фишка — скамейка «У Моховичка». Ее своими руками сделал местный лесничий. Отличное место, чтобы посидеть и послушать шум залива.

