Сиреневое море и растения-хищники: что ждет петербуржцев в Ботаническом саду

Фестиваль "Сиреневая симфония" пройдет в Петербурге впервые.

Весна в Петербурге наконец-то вошла в полную силу. Главная точка притяжения сейчас — Ботанический сад Петра Великого на Аптекарском острове. В этом году здесь подготовили кое-что особенное.

«Сиреневая симфония»

Впервые в своей истории сад проведет большой весенний праздник — «Сиреневая симфония». Он пройдет 23 и 24 мая.

Почему стоит пойти? Организаторы собрали в одном месте гигантскую коллекцию: 15 видов дикой сирени и больше 120 сортов, выведенных селекционерами.

Это не просто кусты у дома, а редкие экземпляры разных форм и оттенков. Запах в эти дни в саду будет стоять невероятный.

Растения, которые едят насекомых

Если прогулок среди цветов вам мало, загляните в «Зеленый домик». Там откроется выставка «Растения — соблазнители, хищники, собственники».

Это отличная возможность увидеть «зеленых монстров» вживую. Вам покажут:

как работают ловушки растений-хищников;

кто такие мирмекофиты (растения, которые «дружат» с муравьями);

какие хитрости используют цветы, чтобы привлечь насекомых для опыления.

Для детей подготовили мастер-классы, так что скучать им не придется. А для спокойного отдыха идеально подойдет прогулка у пруда в Японском саду.

Гуляем дольше: новый график

Хорошая новость для тех, кто работает допоздна. Сад перешел на летний режим работы раньше обычного.

С 25 апреля график такой:

Парк-дендрарий: зайти можно с 10:00 до 19:00. Сад работает без выходных.

зайти можно с 10:00 до 19:00. Сад работает без выходных. На выход: ворота закрываются в 20:00. Это лишний час для прогулок в тишине.

ворота закрываются в 20:00. Это лишний час для прогулок в тишине. Оранжереи: здесь всё по-старому. Ждут гостей со вторника по воскресенье, с 11:00 до 16:30.

Немного полезных советов

Если планируете попасть на фестиваль сирени, лучше приходите к открытию. В такие дни в кассы бывают очереди.

Кстати, интересный факт: Сирень в Ботаническом саду Петербурга — одна из самых богатых коллекций в России.

Многие сорта были выведены специально для нашего климата, поэтому они так пышно цветут даже после капризной питерской зимы.

