Аттестат по цене отпуска: почему Петербург обогнал регионы по сборам

Каждый восьмой девятиклассник отказывается от праздника.

Выпускной вечер — это уже давно не просто бантики и вальс в школьном спортзале. Сегодня это серьезная финансовая операция.

Родители начинают откладывать деньги за год, а то и раньше. Аналитики SuperJob подсчитали, во сколько обойдется прощание со школой в этом сезоне, пишет "Деловой Петербург".

Почём праздник?

В Петербурге на организацию банкета для 11-классника скидываются в среднем по 23 тысячи рублей. В Москве аппетиты выше — там собирают по 25 тысяч. Если ваш ребенок в 9 классе, траты чуть скромнее: около 15-17 тысяч.

Это только «входной билет» на сам праздник (аренда заведения, еда, ведущий и подарки школе). Но на этом расходы не заканчиваются.

Одеть выпускника — отдельный квест

Костюм или платье часто стоят столько же, сколько сам банкет.

Родители мальчиков-одиннадцатиклассников тратят на образ около 22 тысяч рублей .

. Для девочек сумма выше — в среднем 23,5 тысячи.

Интересный факт: в 9 классе одеть парня почему-то дороже, чем девушку (18,1 тыс. против 17 тыс.). Видимо, хорошие мужские туфли и пиджак на растущий организм обходятся родителям в копеечку.

Итоговый чек: больно ли кошельку?

Если сложить всё — сборы на праздник и покупку одежды — получается круглая сумма:

11 класс: готовьте в среднем 45 000 рублей .

готовьте в среднем . 9 класс: праздник обойдется примерно в 32 000 рублей.

Для многих семей это размер средней месячной зарплаты. Поэтому неудивительно, что каждый восьмой родитель девятиклассника решил вообще пропустить выпускной.

В 11 классе прогульщиков меньше — всё-таки событие бывает раз в жизни.

Как экономят?

Некоторые родители идут на хитрость. Вместо пышного ресторана бронируют лофты или заказывают кейтеринг на теплоход. А вместо покупки платья «на один раз» девочки всё чаще берут наряды в аренду.

Это позволяет срезать бюджет почти вдвое.

Каждый пятый родитель мальчика в 9 классе вообще не покупает новый костюм. И это логично: через полгода парень из него всё равно вырастет.

Выпускной сегодня — это дорогое удовольствие. Главное — помнить, что аттестат выдадут и без банкета за 50 тысяч, а хорошие воспоминания не всегда зависят от количества икры на столах.

