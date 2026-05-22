Больше не «спальники»: в новых районах Петербурга «пропишут» театры и библиотеки
Больше не «спальники»: в новых районах Петербурга «пропишут» театры и библиотеки

Опубликовано: 22 мая 2026 09:57
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Спальные районы города станут центрами притяжения.

Долгое время новые районы Петербурга напоминали «бетонные джунгли»: жилья много, а пойти некуда. Максимум — торговый центр или детская площадка. Но, похоже, ситуация начинает меняться.

Городские власти решили, что жителям окраин тоже нужны театры и современные пространства.

Каменка: театр и «умная» библиотека

Район Каменки растет гигантскими темпами, и социалка за ним не всегда успевает. Вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" пообещал, что в ближайшие два года здесь откроют крутую библиотеку.

Это будет не просто склад пыльных книг, а современное пространство для работы и отдыха. Но еще интереснее планы на филиал театра Музкомедии.

Жителям Приморского района больше не придется ехать в центр, чтобы приобщиться к искусству — сцена будет буквально под боком.

Книжный салон бьет рекорды

Пока новые объекты только строятся, в центре города уже вовсю кипит жизнь. На Дворцовой площади снова развернулся Книжный салон. В прошлом году его посетили полмиллиона человек — это огромная цифра.

В этот раз организаторы подготовились еще серьезнее. На площади поставили пять павильонов и открыли шесть лекционных залов.

Теперь там можно не только купить редкую книгу, но и послушать лекции топовых писателей или ученых. Это уже не просто ярмарка, а полноценный фестиваль под открытым небом.

Почему это важно?

Город старается уйти от концепции «центр для прогулок, окраины для сна». Идея проста: в идеальном Петербурге будущего у каждого жителя в 15 минутах от дома должен быть не только магазин с продуктами, но и приличная библиотека или концертный зал.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начали подготовку к "Алым парусам".

