Погода с карельским характером: синоптики обещают Петербургу холодные ливни и температурный разброс
Погода в Северной столице снова капризничает. На этот раз во всём виноват циклон, который завис над Карелией. Мы оказались в его «холодной части», поэтому жары ждать не стоит.
На улице будет свежо, сыро и очень по-питерски.
Доставайте зонты
Сегодня небо затянет облаками, но солнце иногда будет проглядывать. Синоптик Михаил Леус обещает короткие, но сильные ливни.
В Ленинградской области ситуация ещё серьезнее — там могут прогреметь грозы. Если собираетесь за город, лучше захватите дождевик.
Температурные контрасты
В самом Петербурге сегодня будет прохладно — всего +15…+17°. Интереснее дела обстоят в области. Регион буквально разделило пополам:
- На западе области будет зябко, около +13°.
- На востоке всё еще лето — там столбики термометров могут подняться до +24°.
Ветер и давление
Ветер дует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Это не ураган, но зонтик из рук вырвать может. Атмосферное давление сейчас чуть выше нормы.
Обычно это значит, что затяжных дождей на весь день не будет — тучи будут быстро приходить и уходить.
Что ждать от выходных?
Суббота тоже не особо порадует теплом. Ночь будет холодной — всего +9…+11°. Если планируете ночные прогулки или поездку на дачу, берите теплые вещи.
Днем в субботу станет чуть теплее, до +19°. Основные дожди пройдут ночью и утром, так что к вечеру есть шанс на сухую погоду.
