Погода с карельским характером: синоптики обещают Петербургу холодные ливни и температурный разброс

Северная столица готовится к затыжным холодам.

Погода в Северной столице снова капризничает. На этот раз во всём виноват циклон, который завис над Карелией. Мы оказались в его «холодной части», поэтому жары ждать не стоит.

На улице будет свежо, сыро и очень по-питерски.

Доставайте зонты

Сегодня небо затянет облаками, но солнце иногда будет проглядывать. Синоптик Михаил Леус обещает короткие, но сильные ливни.

В Ленинградской области ситуация ещё серьезнее — там могут прогреметь грозы. Если собираетесь за город, лучше захватите дождевик.

Температурные контрасты

В самом Петербурге сегодня будет прохладно — всего +15…+17°. Интереснее дела обстоят в области. Регион буквально разделило пополам:

На западе области будет зябко, около +13° .

. На востоке всё еще лето — там столбики термометров могут подняться до +24°.

Ветер и давление

Ветер дует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Это не ураган, но зонтик из рук вырвать может. Атмосферное давление сейчас чуть выше нормы.

Обычно это значит, что затяжных дождей на весь день не будет — тучи будут быстро приходить и уходить.

Что ждать от выходных?

Суббота тоже не особо порадует теплом. Ночь будет холодной — всего +9…+11°. Если планируете ночные прогулки или поездку на дачу, берите теплые вещи.

Днем в субботу станет чуть теплее, до +19°. Основные дожди пройдут ночью и утром, так что к вечеру есть шанс на сухую погоду.

Ранее «Городовой» рассказывал о погоде в Петербурге на День города.