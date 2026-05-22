Пора забыть про шумные мегаполисы: какие города стоит посетить летом 2026 года - здесь уютно и красиво

Лето прекрасно подходит для поездок по городам, длительных прогулок, экскурсий. Не всем туристам нравится Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие мегаполисы из-за большого количества людей, пробок, пыли и т.д. Канал "Русские тайны" составил список уютных городов, которые можно посетить летом 2026 года.

"Город, который стал для меня настоящим открытием. Чистый горный воздух, аккуратные улицы и почти полное отсутствие туристов, одним словом: город-мечта. Владикавказ расположен у подножия Кавказских гор, и в ясную погоду прямо из центра города можно увидеть известную вершину Казбек", - сообщает источник.

В этом городе прекрасно развита инфраструктура, ведь здесь можно найти множество мест для отдыха, кофейни, рестораны, магазины, отели по доступным ценам.

Город богат старинными храмами, деревянными домами и потрясающим видом на реку Волга. Здесь настолько тихо и спокойно, что создается ощущение полной остановки времени. За городом следят, древние здания постепенно восстанавливаются, что не может не радовать.

Тверь расположена всего в 180 км от Москвы, но здесь наблюдается совершенно другая атмосфера. Сюда любят приезжать москвичи, которые устали от постоянного шума большого города. В Твери есть множество прогулочных зон, шикарная набережная с видом на Волгу, большое количество заведений.

Этот город стоит посетить ради европейской архитектуры, большого количества достопримечательностей, а также отзывчивого населения. Здесь очень развит транспорт, поэтому вы сможете путешествовать не только по Калининграду, но и области.

"Я была в Твери и Калининграде. Могу согласиться с блогером, ведь в этих городах очень спокойно, тихо и комфортно. Меня порадовали низкие цены на жилье, продукты и экскурсии. Когда гуляешь здесь, то хочется рассматривать каждую улицу, каждый дом", - рассказала Полина Аксенова.