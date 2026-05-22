Просто заворачиваю мясо с капустой в пергамент — и получается вкуснее шашлыка: ленивый ужин

Опубликовано: 22 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда хочется приготовить что-то сытное, ароматное и без лишней грязной посуды.

Всё готовится сразу в одном противне, а благодаря запеканию в пергаменте мясо получается невероятно сочным, а капуста — мягкой. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • свинина (лопатка или шея) — 1 кг,
  • белокочанная капуста — 500-800 г,
  • соль — по вкусу,
  • смесь перцев — по вкусу,
  • сухой чеснок — по вкусу,
  • копчёная паприка — 1-1,5 ч. л.

Приготовление

Свинину нарезаю средними кусочками, примерно как для шашлыка. Лучше всего подходит шея или лопатка с небольшими жировыми прослойками — так мясо получается особенно сочным.

Перекладываю мясо в миску, добавляю соль, смесь перцев и сухой чеснок. Хорошо перемешиваю руками, слегка втирая специи в каждый кусочек. Оставляю мариноваться примерно на 20-30 минут.

Капусту нарезаю крупными кусками. Слегка присаливаю капусту и добавляю немного копчёной паприки для аромата.

Противень застилаю двумя слоями пергамента. На дно выкладываю капусту, сверху распределяю мясо в один слой. Кусочки с жирком укладываю жирной стороной вниз — так капуста становится нежной и ароматной.

Сверху можно ещё немного присыпать паприкой для красивого цвета и лёгкого подкопчённого вкуса. Накрываю всё вторым листом пергамента и плотно подворачиваю края, чтобы соки оставались внутри.

Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут.

За 5 минут до готовности открываю верх пергамента, поливаю мясо выделившимся соком и даю слегка подрумяниться.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

Я предпочитаю добавлять немного остринки в блюдо — дополнительно посыпаю мясо красным молотым перцем.

