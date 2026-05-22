Просто заворачиваю мясо с капустой в пергамент — и получается вкуснее шашлыка: ленивый ужин
Всё готовится сразу в одном противне, а благодаря запеканию в пергаменте мясо получается невероятно сочным, а капуста — мягкой. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
- свинина (лопатка или шея) — 1 кг,
- белокочанная капуста — 500-800 г,
- соль — по вкусу,
- смесь перцев — по вкусу,
- сухой чеснок — по вкусу,
- копчёная паприка — 1-1,5 ч. л.
Приготовление
Свинину нарезаю средними кусочками, примерно как для шашлыка. Лучше всего подходит шея или лопатка с небольшими жировыми прослойками — так мясо получается особенно сочным.
Перекладываю мясо в миску, добавляю соль, смесь перцев и сухой чеснок. Хорошо перемешиваю руками, слегка втирая специи в каждый кусочек. Оставляю мариноваться примерно на 20-30 минут.
Капусту нарезаю крупными кусками. Слегка присаливаю капусту и добавляю немного копчёной паприки для аромата.
Противень застилаю двумя слоями пергамента. На дно выкладываю капусту, сверху распределяю мясо в один слой. Кусочки с жирком укладываю жирной стороной вниз — так капуста становится нежной и ароматной.
Сверху можно ещё немного присыпать паприкой для красивого цвета и лёгкого подкопчённого вкуса. Накрываю всё вторым листом пергамента и плотно подворачиваю края, чтобы соки оставались внутри.
Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут.
За 5 минут до готовности открываю верх пергамента, поливаю мясо выделившимся соком и даю слегка подрумяниться.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Личный опыт
Я предпочитаю добавлять немного остринки в блюдо — дополнительно посыпаю мясо красным молотым перцем.
