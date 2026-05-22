За углом — дешевле: как с 1 июня изменятся правила игры в центре Петербурга
С первого летнего дня жизнь автомобилистов в центре Петербурга изменится. На семи участках улиц вводят новые тарифы за парковку.
Городские власти изучили, где машин слишком много, и решили отрегулировать поток с помощью рубля.
Где и сколько будем платить?
Цены теперь зависят от того, насколько сложно найти место на конкретной улице. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, распределились новые тарифы:
- Самый дорогой участок (360 руб/час): Это Полтавский проезд. Здесь спрос на места зашкаливает, поэтому цена будет максимальной.
- Средний тариф (200 руб/час): Сюда попали Суворовский проспект, Синопская набережная, улица Черняховского и два участка набережной Робеспьера.
- Бюджетный вариант (100 руб/час): На Миргородской улице (от Полтавской в сторону Военной) парковка останется по привычной цене.
Общая логика города проста: сейчас в Петербурге действуют четыре «ступени» оплаты: 100, 200, 280 и 360 рублей в час. Чем популярнее место, тем дороже стоянка.
Почему это работает?
Многие возмущаются ростом цен, но статистика говорит об обратном — порядка на дорогах становится больше. После того как тарифы стали разными, количество нарушений упало в два раза.
Люди стали реже пытаться «хитрить» и чаще оплачивать стоянку вовремя.
Более того, в центре стало на 20–30% меньше машин. Водители теперь дважды думают: ехать ли в самый центр на весь день или проще пересесть на метро.
Те, кому действительно нужно припарковаться на короткое время, теперь легче находят свободные места.
А что с местными жителями?
Важный момент, о котором часто забывают: для тех, кто живет в зоне платной парковки, правила не меняются. Жители могут оформить годовое разрешение всего за 1800 рублей в год.
Это позволяет парковаться в границах своего района без почасовой оплаты.
