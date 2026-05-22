За углом — дешевле: как с 1 июня изменятся правила игры в центре Петербурга
За углом — дешевле: как с 1 июня изменятся правила игры в центре Петербурга

Опубликовано: 22 мая 2026 17:31
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Семь парковок в центре Петербурга с 1 июня начнут работать по новым тарифам.

С первого летнего дня жизнь автомобилистов в центре Петербурга изменится. На семи участках улиц вводят новые тарифы за парковку.

Городские власти изучили, где машин слишком много, и решили отрегулировать поток с помощью рубля.

Где и сколько будем платить?

Цены теперь зависят от того, насколько сложно найти место на конкретной улице. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, распределились новые тарифы:

  • Самый дорогой участок (360 руб/час): Это Полтавский проезд. Здесь спрос на места зашкаливает, поэтому цена будет максимальной.
  • Средний тариф (200 руб/час): Сюда попали Суворовский проспект, Синопская набережная, улица Черняховского и два участка набережной Робеспьера.
  • Бюджетный вариант (100 руб/час): На Миргородской улице (от Полтавской в сторону Военной) парковка останется по привычной цене.

Общая логика города проста: сейчас в Петербурге действуют четыре «ступени» оплаты: 100, 200, 280 и 360 рублей в час. Чем популярнее место, тем дороже стоянка.

Почему это работает?

Многие возмущаются ростом цен, но статистика говорит об обратном — порядка на дорогах становится больше. После того как тарифы стали разными, количество нарушений упало в два раза.

Люди стали реже пытаться «хитрить» и чаще оплачивать стоянку вовремя.

Более того, в центре стало на 20–30% меньше машин. Водители теперь дважды думают: ехать ли в самый центр на весь день или проще пересесть на метро.

Те, кому действительно нужно припарковаться на короткое время, теперь легче находят свободные места.

А что с местными жителями?

Важный момент, о котором часто забывают: для тех, кто живет в зоне платной парковки, правила не меняются. Жители могут оформить годовое разрешение всего за 1800 рублей в год.

Это позволяет парковаться в границах своего района без почасовой оплаты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что цены на парковку в Пулково могут измениться.

