50 тысяч машин и новые знаки: почему цены на парковку в Пулково станут «плавающими»

В аэропорту Пулково решили подойти к тарифам творчески. Финансовый директор оператора аэропорта Ольга Корочкина заявила "Деловому Петербургу": ценники будут двигаться в обе стороны.
Что это значит для нас? Если какая-то парковка стоит пустая, цену на нее могут снизить, чтобы привлечь водителей. А там, где яблоку негде упасть, тариф, скорее всего, подрастет.
Почему это происходит:
- Борьба с пробками. Каждый день через аэропорт проезжает 50 тысяч машин. Нужно, чтобы они распределялись по стоянкам равномерно, а не толпились в одном месте.
- Судебные споры. Аэропорт долго спорил с антимонопольной службой (ФАС). В итоге суд обязал Пулково устанавливать «экономически обоснованные» цены. Теперь за стоимостью парковки будут следить строже.
Кстати, напомним: сейчас в Пулково есть короткая бесплатная зона для высадки пассажиров, но за задержку там хотя бы на минуту придется заплатить солидный штраф.
Новые гибкие тарифы должны сделать жизнь тех, кто оставляет машину надолго, чуть проще.
Прощай, парковка на Думской
Знаменитая Думская улица окончательно меняет имидж. С 18 мая здесь больше нельзя припарковать автомобиль. Совсем.
Раньше на улице могли разместиться 88 машин. Теперь вместо синей разметки платной парковки там установят знаки «Зона с ограничением остановки». Это значит, что даже «на минутку» высадить пассажира будет нельзя — сразу прилетит штраф.
Зачем это городу:
- Пешеходный рай. Власти хотят сделать Думскую полностью прогулочной зоной.
- Новый имидж. Раньше улица славилась сомнительными барами и ночными дебошами. Теперь её «зачищают»: сначала закрыли злачные заведения, теперь убирают машины.
- Комфорт туристов. Летом здесь проходят толпы людей. Без плотных рядов припаркованных авто станет просторнее и безопаснее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что возле Исаакиевского собора появится сад и исчезнет парковка.