Розы вместо парковки: сад-трансформер на Исаакиевской площади расширят и наполнят ароматом белой сирени

Сад будет расширен до памятника Николаю I.

В Петербурге возвращается одна из самых красивых традиций последних лет. На Синем мосту, прямо перед Мариинским дворцом, снова начали собирать «сад-трансформер», рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Совсем скоро серый асфальт скроется под зеленью.

Что это за сад и почему он «трансформер»?

На Исаакиевской площади нельзя просто так взять и посадить деревья — под землёй слишком много коммуникаций, да и гранитную мостовую портить нельзя.

Поэтому власти придумали хитрое решение: привозить растения в специальных кадках и вазонах.

Это уже четвёртый сезон для проекта. Сад называют трансформером, потому что его конструкцию можно менять, а осенью — полностью разобрать, чтобы освободить место.

В этом году будет ещё масштабнее

Главная новость сезона — сад станет больше. Теперь цветы и деревья потянутся дальше, вплотную к памятнику Николаю I.

Дизайнеры решили сделать ставку на нежность. В этом году в саду высадят много белой сирени и белых роз. Представьте, какой аромат будет стоять в центре города в июне!

Кроме цветов, на площади расставят липы, туи и кустарники.

Когда открытие и что там делать?

Сад официально откроют 27 мая, в День города. Это станет отличным подарком для всех петербуржцев.

Прогулки: Вход будет свободным всё лето.

Экскурсии: С июня по саду начнут водить группы. Профессиональные гиды расскажут об истории места и о самих растениях.

Фото: Это место уже стало одной из самых популярных фотозон города.

Куда уезжают деревья осенью?

Многие переживают: не погибают ли растения, когда сад разбирают? Нет, у них начинается «вторая жизнь». Осенью все деревья и кустарники аккуратно пересаживают в обычный грунт.

В прошлом году они «переехали» в парки и скверы Кронштадта, Сестрорецка, Московского и Пушкинского районов. Так что проект не только украшает центр, но и помогает озеленять окраины.

Синий мост, на котором стоит сад — самый широкий в Петербурге (почти 100 метров). Раньше это пространство использовалось как обычная парковка, а теперь на несколько месяцев превращается в уютный сквер.

