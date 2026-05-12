Зонт, скриншот и никаких бутылок: как попасть на праздник фонтанов в Петергофе и не испортить себе отдых

Традиционный весенний праздник фонтанов состоится 16 мая.

Весна в Петербурге официально начинается не с календаря, а с запуска фонтанов. В этом году большой весенний праздник в Петергофе назначили на 16 мая.

Тема события — единство народов России. Рассказываем, как попасть на шоу и не испортить себе отдых.

Программа: шоу, танцы и салют

Торжественная часть начнется в 13:00 у Большого каскада, рассказал генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков на пресс-конференции "Интерфакса".

Организаторы обещают 40-минутное представление. Будет всё: музыка, пиротехническое шоу и, конечно, знаменитый пуск воды.

Но на этом веселье не закончится. У Римских фонтанов устроят народные танцы. Музеи тоже будут открыты, так что после шоу можно смело идти на экскурсию.

Хорошая новость: работу парка и дворца продлили. Нижний парк ждет гостей до 19:00, а Петергофский дворец — до 20:00.

Важные советы по безопасности

В этом году на входе будет строгий досмотр. Очереди могут быть длиннее обычного, поэтому приходите заранее — парк открывается уже в 9 утра.

Скриншот вместо интернета: Мобильная сеть в Петергофе при большом скоплении людей часто «падает». Обязательно сделайте скриншот электронного билета заранее, иначе не сможете его открыть на турникете.

Рамки: Количество металлоискателей увеличили в полтора раза, чтобы очередь двигалась быстрее, но досмотр всё равно займет время.

Погода и билеты

В Петергофе всегда свой микроклимат. Если в центре города солнце, у залива может дуть ледяной ветер или внезапно пойти дождь.

Где смотреть погоду: На сайте музея есть онлайн-камеры. Гляньте в них перед выходом из дома.

Цены: Билеты продаются в кассах и на сайте. Все льготы (для студентов, пенсионеров и многодетных) сохраняются.

Тайна «золотого» Самсона

Многие спрашивают: тот ли это Самсон, что стоял при царях? К сожалению, нет. Оригинальную трехтонную статую похитили немцы в 1943 году.

Скорее всего, её вывезли в Кёнигсберг и переплавили на снаряды — бронза тогда была в дефиците. Тот Самсон, которым мы любуемся сегодня — это детальная копия, созданная мастерами уже после войны, в 1947 году.

Как добраться (бонус)

Чтобы не стоять в пробках на шоссе, есть три проверенных способа:

«Метеор»: Самый быстрый и красивый путь от Дворцовой набережной. Дорого, зато сразу в Нижний парк. Электричка: От Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», а там 20 минут пешком или на автобусе. Автобусы: От метро «Автово» или «Ленинский проспект». Ходят часто, но учитывайте возможные заторы на дорогах в день праздника.

