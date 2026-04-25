Волшебство оживает: в Нижнем парке Петергофа торжественно запустили фонтаны

Опубликовано: 25 апреля 2026 13:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Легендарные фонтаны вновь ожили после зимы

В Петергофе официально дали старт новому фонтанному сезону. Водная сказка снова закружится в ритме брызг, музыки и праздничных огней.

С 11 апреля специалисты включили фонтаны в тестовом режиме. Никакого шоу - только работа: мыли чаши, проверяли трубы, настраивали напор, чтобы к лету все летало как надо.

Торжественный запуск приурочили к подготовке теплого сезона. Но главное веселье еще впереди, передает источник.

Ключевая дата для туристов и романтиков

16 мая в музее-заповеднике грянет Весенний праздник фонтанов. В этом году его посвятят Году единства народов России.

В программе по традиции:

  • театрализованные представления с костюмами и сюжетами;
  • живая музыка у воды;
  • красочный фейерверк прямо у Большого каскада.

Зрелище обещает быть мощным - народу соберется много, так что лучше приехать пораньше.

Цифры и факты

Фонтанный комплекс Петергофа - это не просто красиво, а еще и инженерный подвиг XVIII века.

Всего здесь 39 фонтанов и 4 каскада, и работают они по старинной системе без насосов - самотеком.

Сезон продлится с конца апреля до октября. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, и каждый хочет увидеть, как вода в золоте и бронзе оживает под солнцем.

Ранее "Городовой" рассказал о погоде в в Санкт-Петербурге на ближайшие дни.

Автор:
Анастасия Чувакова
