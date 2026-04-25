Волшебство оживает: в Нижнем парке Петергофа торжественно запустили фонтаны

Легендарные фонтаны вновь ожили после зимы

В Петергофе официально дали старт новому фонтанному сезону. Водная сказка снова закружится в ритме брызг, музыки и праздничных огней.

С 11 апреля специалисты включили фонтаны в тестовом режиме. Никакого шоу - только работа: мыли чаши, проверяли трубы, настраивали напор, чтобы к лету все летало как надо.

Торжественный запуск приурочили к подготовке теплого сезона. Но главное веселье еще впереди, передает источник.

Ключевая дата для туристов и романтиков

16 мая в музее-заповеднике грянет Весенний праздник фонтанов. В этом году его посвятят Году единства народов России.

В программе по традиции:

театрализованные представления с костюмами и сюжетами;

живая музыка у воды;

красочный фейерверк прямо у Большого каскада.

Зрелище обещает быть мощным - народу соберется много, так что лучше приехать пораньше.

Цифры и факты

Фонтанный комплекс Петергофа - это не просто красиво, а еще и инженерный подвиг XVIII века.

Всего здесь 39 фонтанов и 4 каскада, и работают они по старинной системе без насосов - самотеком.

Сезон продлится с конца апреля до октября. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, и каждый хочет увидеть, как вода в золоте и бронзе оживает под солнцем.

