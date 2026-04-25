Волшебство оживает: в Нижнем парке Петергофа торжественно запустили фонтаны

В Петергофе официально дали старт новому фонтанному сезону. Водная сказка снова закружится в ритме брызг, музыки и праздничных огней.
С 11 апреля специалисты включили фонтаны в тестовом режиме. Никакого шоу - только работа: мыли чаши, проверяли трубы, настраивали напор, чтобы к лету все летало как надо.
Торжественный запуск приурочили к подготовке теплого сезона. Но главное веселье еще впереди, передает источник.
Ключевая дата для туристов и романтиков
16 мая в музее-заповеднике грянет Весенний праздник фонтанов. В этом году его посвятят Году единства народов России.
В программе по традиции:
- театрализованные представления с костюмами и сюжетами;
- живая музыка у воды;
- красочный фейерверк прямо у Большого каскада.
Зрелище обещает быть мощным - народу соберется много, так что лучше приехать пораньше.
Цифры и факты
Фонтанный комплекс Петергофа - это не просто красиво, а еще и инженерный подвиг XVIII века.
Всего здесь 39 фонтанов и 4 каскада, и работают они по старинной системе без насосов - самотеком.
Сезон продлится с конца апреля до октября. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, и каждый хочет увидеть, как вода в золоте и бронзе оживает под солнцем.
Ранее "Городовой" рассказал о погоде в в Санкт-Петербурге на ближайшие дни.