Погода на завтра: в Санкт-Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег - когда ждать весну

Неутешительный прогноз погоды на 26 апреля

Петербуржцам, которые уже начали убирать пуховики, придется ненадолго передумать. Конец апреля в Северной столице встретит почти зимней погодой - с осадками, ветром и ночными заморозками.

Что говорят синоптики

В ближайшие дни температура днем будет подниматься только до +9 градусов, а вот ночью ударит минус - вплоть до -7.

Такой перепад гарантирует гололедицу на дорогах и тротуарах, особенно по утрам.

С 25 по 26 апреля ожидаются дожди, но местами может насыпать и мокрый снег. Самый высокий риск снегопада - на севере области и Карельском перешейке. Там же будет хуже всего с видимостью.

Самый жесткий день - воскресенье

В выходные в регион врывается мощный циклон. Ветер разгонится до 8–13 метров в секунду, а порывами - до 15–20.

Это уже не просто неприятно, а реально опасно: деревья могут падать, провода - рваться. Так что прогулка по парку в воскресенье - идея так себе.

Что ждать в ближайшие дни:

воскресенье и два следующих дня: температура от +1 до +6;

осадки вперемешку - снег, мокрый снег и дождь;

на севере Ленобласти возможен временный снежный покров

Когда ждать потепления

Улучшение погоды прогнозируют только ближе к майским праздникам. Всю предстоящую неделю рассчитывать на весеннее тепло не стоит.

Холод вполне может задержаться в Петербурге вплоть до начала мая. Так что зонт, непромокаемая обувь и тёплая куртка снова в деле.

