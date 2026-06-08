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Почему в лесу пахнет мукой? Ищем первый урожай грибов и спасаемся от «смертельных двойников»

Опубликовано: 8 июня 2026 11:14
 Проверено редакцией
Почему в лесу пахнет мукой? Ищем первый урожай грибов и спасаемся от «смертельных двойников»
Почему в лесу пахнет мукой? Ищем первый урожай грибов и спасаемся от «смертельных двойников»
Global Look Press / Anastasia Nikitina / Business Online
Леса Ленобласти ждут грибников для "тихой охоты".

Июнь в Ленобласти — время сбора грибов. Самое время взять в руки корзинки и пойти на поиски ароматных и вкусных опят или подберезовиков. Но нужно быть осторожными.

Миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Юрьевич Дьяков рассказал "Городовому", что какие грибы можно собрать в лесах Ленобласти и как не нарваться на их ядовитых собратьев.

Майский гриб

Если увидите на газоне или опушке плотный бежевый гриб — скорее всего, это Рядовка майская. В Италии ее собирают в мае, а у нас она массово вылезает как раз сейчас.

"Это такой шляпочный гриб, довольно-таки массивный, мясистый. Цвет бежево-сероватый, не очень привлекательный.

Главная примета: он сильно пахнет мукой. Если учуяли этот запах — перед вами тот самый «майский» гриб", - говорит эксперт.

Летние опята: Будьте осторожны!

Уже пошли летние опята. Они ароматные, но с ними надо держать ухо востро. С середины июня в лесах просыпается Галерина окаймленная.

Это настоящий киллер в мире грибов — она смертельно ядовита и почти неотличима от опенка. Важно: Не уверены на 100%? Проходите мимо. Даже опытные грибники иногда ошибаются, а цена ошибки — жизнь.

На подходе «колосовики»

Сейчас начинается время «колосовиков». Так называют благородные грибы первой волны. Имя пошло от народной приметы: рожь начинает колоситься — пора идти за грибами.

"Маслята уже вовсю лезут. Если пройдут теплые дожди, со дня на день ждем подберезовики. Ищите их там, где много солнца: на полянах, опушках и вдоль тропинок", - отмечает миколог.

Памятка для похода в лес

  1. Не берите «стариков». Старый гриб в июне — это почти всегда общежитие для червей. Плюс в нем копятся токсины.
  2. Смотрите под ноги, а не на деревья. Грибы сейчас прячутся в траве на прогретых местах.
  3. Одевайтесь правильно. В июне в лесах Ленобласти пик активности клещей. Пользуйтесь репеллентами и заправляйте штаны в носки — мода подождет, здоровье важнее.
  4. Главное правило: Сомневаешься — не бери. Лучше вернуться с пустой корзиной, чем с опасным ужином.

Удачной охоты!

 Ранее «Городовой» рассказывал, как ухаживать за огурцами, чтобы получить хороший урожай. 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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