Необычный Петербург: 30 мест, которые не покажут в путеводителях

Туда не водят туристов, но именно там — душа Питера

Каждый турист, приезжающий в Санкт-Петербург, первым делом идет на Невский проспект. Безусловно, эта локация основная, но есть множество других, которые заслуживают не меньшего внимания.

Мы расскажем о тридцати необычных местах Петербурга, куда точно нужно заглянуть. Там город на Неве раскрывается с новой стороны: это не только величественные здания и широкие проспекты, но и таинственные улочки и романтичные уголки.

Малоизвестные места и скрытые дворы

Санкт-Петербург снаружи — это парадный фасад, колоннады и очереди в Эрмитаж. Но стоит свернуть в какую-нибудь арку — и город раскрывается по-настоящему. Здесь, среди ржавых труб и облупившихся фасадов, прячется дух старого Питера.

Эти места не найти в стандартных путеводителях, и атмосфера в них порой покруче Эрмитажа.

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Двор-восьмиугольник на Петроградской

Адрес: Малый проспект П.С., 1Б

Это не просто двор-колодец, а настоящий архитектурный фокус. Доходный дом, построенный в 1916 году, имеет восемь углов — такая необычная форма появилась из-за плотной застройки района, архитекторам пришлось экономить каждый метр земли .

В центре двора стоит чугунное дерево с птичкой на ветке — необычный арт-объект, который притягивает взгляд. Поднимешь голову — и видишь узкий кусочек неба, обрамлённый стенами. Говорят, если встать в центр и загадать желание, глядя вверх, оно обязательно сбудется . Место свободно для посещения, главное — соблюдать тишину, не беспокоить местных жителей.

фото legion-media

Итальянский дворик — Средиземноморье в центре города

Адрес: Итальянская ул., 29

Прямо за шумным Невским прячется оазис тишины. Чтобы попасть сюда, нужно нажать кнопку домофона «Витражная мастерская» — и ворота откроются . Дальше вы словно переноситесь в Италию: огромное граффити с изображением Колизея, заросшее диким виноградом, зеленая лужайка, уютные лавочки. Художники расписали стену, и теперь она медленно зарастает плющом, создавая удивительную атмосферу запустения и уединения .

В самом здании находится витражная мастерская — туда можно зайти, выпить кофе и даже попробовать сделать узор своими руками. Дворик облагородили ещё в 2013 году, и с тех пор он стал одним из самых романтичных мест в центре .

Мозаичный дворик Владимира Лубенко

Адрес: ул. Чайковского, 2/7Д

Этот двор — настоящий музей под открытым небом. Стены, бордюры, скамейки и даже детская площадка — всё покрыто яркой мозаикой, сделанной вручную художником Владимиром Лубенко и его учениками . Солнечные часы, фонтаны, сказочные сюжеты — каждый элемент здесь уникален.

Рядом находится мастерская художника, куда можно зайти бесплатно и познакомиться с творчеством. Двор расположен недалеко от Летнего сада, но попасть в него непросто: он скрыт за неприметной аркой. Зато внутри — целый мир, где каждый камень рассказывает свою историю.

фото legion-media

Арт-пространство на Васильевском

Адрес: 13-я линия Васильевского острова

Для любителей современного искусства — бесплатный подарок. Четырёхэтажное кирпичное здание превратили в креативный кластер, где каждый этаж посвящён отдельной теме. Здесь можно увидеть живопись Романа Ляпина с видами Рима и Венеции, графику, выставку о русских усадьбах — всего около сотни работ, которые напоминают о хрупкости культурного наследия.

Внутри есть кафе, магазинчики авторских изделий, проводятся мастер-классы. Вход бесплатный, и выставки меняются регулярно, так что каждый визит обещает новые открытия. Настоящая находка для тех, кто хочет прикоснуться к искусству без билета и очередей.

фото legion-media

Дом-кольцо на Фонтанке

Адрес: набережная Фонтанки, 92

Здание-кольцо — уникальный архитектурный эксперимент. Двор здесь замкнутый, и если встать в центр и поднять голову вверх, создаётся ощущение, будто смотришь в окно иллюминатора .

На внешних стенах видны широкие ворота, закрашенные оранжевой краской, — в старые времена здесь держали кареты. Теперь это тихое, уединённое место, где можно отдохнуть от городской суеты. Говорят, если загадать желание прямо в центре двора, оно сбудется. Здесь же есть ещё один интересный объект — маленький дворик размером 2 на 1,5 метра, который называют «Двором духов». По легенде, там обитают невидимые сущности, и если встать на его середину и «отчаянно возжелать», желание исполнится.

фото legion-media

Как попасть в секретные дворы

Самый простой способ — быть вежливым. Часто достаточно позвонить в домофон и объяснить, что вы хотите просто посмотреть на красивый двор. Жильцы обычно идут навстречу. Ищите открытые калитки — в большинстве домов есть несколько входов. Ну и, конечно, можно просто подождать, пока кто-то из жильцов откроет дверь.

Петербург умеет удивлять. Главное — смотреть не только по сторонам, но и вверх, под арки и за неприметные двери.

Смотровые точки и виды на город

Петербург — город, который лучше всего рассматривать с высоты. Существует как минимум пять лучших смотровых точек, где можно увидеть город с непривычных ракурсов, в том числе и на закате. Каждое место имеет свой характер и настроение.

Колоннада Исаакиевского собора

Самая популярная и заслуженно любимая смотровая площадка города. Чтобы подняться на высоту 43 метров, придётся преодолеть 262 ступени винтовой лестницы, но усилия того стоят. С колоннады открывается идеальная круговая панорама: вы увидите шпиль Адмиралтейства, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и Зимний дворец.

Это лучшее место для заката в центре — солнце садится прямо за купола соборов, окрашивая небо в огненные оттенки. В вечернее время площадка работает до 21:30.

фото legion-media

Башня Городской думы

Красно-белая башня на Невском проспекте — одна из самых узнаваемых доминант города. Её построили в начале XIX века как пожарную каланчу, а смотровую площадку открыли только в 2021 году. Подъём на высоту 47,5 метра (233 ступени) ведёт мимо старинного часового механизма, который до сих пор работает.

С балкона открывается вид на главную магистраль города: Казанский и Исаакиевский соборы, Дом Зингера и базилику Святой Екатерины. В закатные часы Невский проспект подсвечивается мягким светом — идеально для романтических фото. Открыто ежедневно с 10:00 до 22:00.

Лофт-проект «Этажи»

Если хочется современного взгляда на город — отправляйтесь на крышу арт-кластера на Лиговском проспекте. Это бывший хлебозавод, который превратили в креативное пространство с магазинами, кафе и выставочными залами. Крыша расположена на высоте 27 метров, и это отличный вариант для тех, кто не готов штурмовать высокие колоннады.

На площадке оборудованы зоны отдыха, работает бар, а в ясную погоду отсюда видны купола Исаакиевского и Владимирского соборов . Летом здесь особенно многолюдно: закаты на «Этажах» считаются одними из лучших в городе . Билет стоит 400 рублей, площадка работает до 22:00.

фото legion-media

Набережная Невы и Стрелка Васильевского острова

Необязательно платить, чтобы увидеть лучший вид. Набережные Невы — это бесконечная смотровая площадка под открытым небом. По опросу, именно набережную Невы россияне назвали лучшим местом для наблюдения за закатами . И это действительно так: с Дворцовой набережной открывается классическая панорама на Петропавловскую крепость, Зимний дворец и разводные мосты.

Особенно эффектно выглядит Стрелка Васильевского острова — с её мыса видно Дворцовый мост, Эрмитаж и шпиль Петропавловки одновременно. Приходите за 40–50 минут до захода солнца, чтобы занять лучший ракурс и увидеть, как город постепенно зажигает огни. Это бесплатно и доступно круглый год.

Колесо обозрения в парке «Диво-Остров» и на Елагином

Завершить прогулку можно на колесе обозрения — это и аттракцион, и смотровая площадка одновременно. На Крестовском острове в парке «Диво-Остров» работает колесо высотой 55–60 метров, кабинки закрытые, что позволяет кататься в любую погоду. Особенно красиво здесь на закате — город и Финский залив открываются с новой стороны.

Есть и более уютный вариант — колесо обозрения на Елагином острове (высотой около 40 метров), которое даёт отличный вид на парк и акваторию. Оба аттракциона работают ежедневно, билеты продаются на месте. Идеальный способ завершить день с панорамой Северной столицы.

Места для красивых фото по сезонам

Санкт-Петербург удивительно меняется вместе с каждым сезоном, даря фотографам бесконечное разнообразие сюжетов. Романтичная весна с ее цветущими садами, звонкое лето в окружении фонтанов, золотая осень с мягким светом и даже зимние туманы над каналами — каждый период по-своему фотогеничен. Не обязательно ехать в пригород, чтобы найти идеальный кадр: самые эффектные локации часто расположены прямо в центре города. Остается лишь выбрать время и взять камеру.

фото legion-media

Весеннее цветение: сакура, тюльпаны и сирень

Весна превращает Петербург в настоящий цветущий сад. Сакура, например, радует глаз в конце апреля — начале мая в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Нежно-розовые ветви на фоне китайской пагоды и каменных львов создают атмосферу, словно вы перенеслись в Японию, — идеальный фон для романтичных портретов.

Настоящая фотосессия с тюльпанами удается на Елагином острове, где в мае проходит ежегодный Фестиваль тюльпанов: десятки тысяч луковиц высаживают на площади около 4 тысяч м². Если хотите совместить цветы и архитектуру, отправляйтесь в сквер перед Исаакиевским собором — там тюльпаны соседствуют с величественным храмом и стайками голубей. А для ценителей сирени лучше всего подходит Марсово поле: больше сотни кустов в самом центре города, да еще и в период белых ночей.

фото legion-media

Красивые фонтаны не только в Петергофе

Хотя Петергоф по праву считается столицей фонтанов, в самом городе есть не менее интересные водные композиции. Красивые фонтаны не только в Петергофе — например, в Летнем саду стоит увидеть восстановленный «Коронный» фонтан, струи которого образуют форму короны, а рядом с ним — «Царицын», у которого любопытная история.

В Александровском саду у Адмиралтейства работает самый большой фонтан в центре города: его центральная струя поднимается на 17 метров, а вечером здесь включают светомузыку. Также обратите внимание на фонтаны в Казанском сквере — они открывают сезон фонтанов в городе и красиво смотрятся на фоне колоннады Казанского собора.

фото legion-media

Осенняя сказка: золото парков и отражения в воде

Осенью Петербург раскрывается особенно глубоко. Летний сад с его белыми статуями и золотыми кронами деревьев создает классические, почти музейные кадры, а утренний мягкий свет делает портреты особенно нежными. Еще одна обязательная точка — Михайловский замок: отражения в воде, старинные мосты и кирпичные стены придают снимкам загадочную, кинематографичную атмосферу.

Если хочется добавить современный контраст, отправляйтесь на Новую Голландию, где красные кирпичные стены и деревянные настилы отлично сочетаются с осенней листвой. А в Павловском парке или на Елагином острове можно поймать волшебный закатный свет, когда солнце окрашивает листву в багряные тона.

фото legion-media

Зимняя графика и необычные ракурсы

Зимой Петербург становится графичным и минималистичным. Лучшие кадры получаются на набережных — Фонтанки или Мойки, где снег подчеркивает архитектурные линии, а туман добавляет снимкам глубины. Для нестандартных фото можно найти панорамные точки обзора, с которых видны купол Исаакия и шпиль Петропавловки.

Не забывайте про дворы-колодцы: зимний свет и контраст стен создают уютную и слегка таинственную атмосферу . А если захочется уединения, можно отправиться в пригород — например, в Ораниенбаум, где фотогеничный павильон Катальной горки и тихие парки почти безлюдны даже в разгар сезона.

фото legion-media

Тихие и романтичные уголки

Санкт-Петербург — город парадных проспектов и многолюдных набережных, но его истинная душа раскрывается в тихих дворах и зелёных уголках, где не слышно гидов с громкоговорителями. Здесь, вдали от туристических маршрутов, можно по-настоящему насладиться компанией друг друга, не торопясь и не оглядываясь по сторонам. Погрузитесь в атмосферу старых садов и мистических дворов, где время течет иначе. Мы собрали места для тех, кто ищет не просто прогулку, а повод остаться наедине с городом и друг с другом.

Сад Сен-Жермен: парижский оазис на Литейном

Пройдя через неприметную арку дома на Литейном проспекте, вы внезапно окажетесь в атмосфере старой Европы. Этот двор-сад с изящными фонарями, коваными решетками и барельефами — настоящий островок спокойствия в центре шумного города. В советское время здесь собиралась творческая интеллигенция, а сегодня это идеальное место, чтобы почитать книгу или выпить кофе в тени деревьев.

фото legion-media

Мозаичный дворик: живопись под открытым небом

На улице Чайковского скрывается удивительное пространство, которое резко контрастирует с классической строгостью петербургской архитектуры. Стены домов, скамейки и даже скульптуры здесь покрыты яркой мозаикой из цветного стекла и смальты. В солнечный день этот дворик переливается всеми красками и дарит необычные, почти сюрреалистические кадры.

Тайные сады Коломны: тишина Покровки

Один из самых романтичных районов города — Коломна, особенно её сердце, площадь Тургенева. Здесь нет шумных баров и толп туристов, время словно остановилось, а воздух пропитан историей. В окрестных скверах и садах можно найти уединение среди вековых деревьев, наблюдая за старейшими трамваями, которые до сих пор ходят по этой местности.

фото legion-media

Двор-восьмиугольник на Петроградской

Для любителей необычной геометрии стоит заглянуть в дом на Малом проспекте Петроградской стороны. Этот двор имеет идеальную восьмиугольную форму, напоминая огранённый алмаз, а его акустика и атмосфера завораживают. Встав в центре и подняв голову вверх, вы увидите идеально ровный восьмиугольник петербургского неба — уникальный ракурс, который не встретить больше нигде в городе.

фото legion-media

Тихий парк на Каменном острове

Если вы ищете самый спокойный парк для продолжительной прогулки, отправляйтесь на Каменный остров. Местный парк оправдывает свое название: здесь мало людей, а в тени старых деревьев прячутся исторические дачи и усадьбы. Это место идеально подходит для неспешных бесед вдали от суеты, где можно наслаждаться природой и чувствовать себя настоящим петербуржцем, открывшим секретное место.

Ботанический сад Петра Великого: зелень круглый год

Этот старейший ботанический сад на Аптекарском острове известен своей уникальной коллекцией растений со всего мира. В тенистых аллеях парка и в оранжереях с экзотическими цветами легко потерять счет времени, забыв о городском шуме. Особенно волшебно здесь весной, когда зацветают редкие магнолии и рододендроны.

фото legion-media

Левашовский хлебозавод: индустриальная романтика

Необычное место для уединенной прогулки — территория бывшего хлебозавода на набережной Черной речки. Кирпичные стены, старые трубы, необычная архитектура с элементами конструктивизма и тихий внутренний двор создают атмосферу лофта и индустриальной эстетики. Это идеальное пространство для тех, кто устал от классических парков и хочет удивить спутника необычным антуражем.

Самые необычные места для свиданий

Помимо прогулок, город предлагает нестандартные форматы встреч. Например, атмосферный частный музей на Васильевском острове, где по легендам хранится тайна философского камня. Или романтичный полет на авиасимуляторе, где можно почувствовать себя пилотом и «пролететь» над Эйфелевой башней. Для тех, кто любит тактильные ощущения, подойдет гончарный мастер-класс, где вы сможете создать памятные парные кружки.

фото legion-media

Самые красивые сады и парки для спокойных прогулок

В этом списке — настоящие жемчужины: сад Сен-Жермен на Литейном за аркой с кодовым замком, усадебный сад Державина на Фонтанке с асимметричными дорожками по замыслу архитектора Львова и сад Салтыкова-Щедрина у Таврического, который всегда проигрывает в популярности соседнему парку, поэтому там всегда безлюдно.

Необычная природа и живые детали города

Северная столица привычно ассоциируется с гранитом, шпилями, чугунными решётками и зеркальной гладью каналов. Миллионы туристов приезжают сюда, чтобы увидеть Эрмитаж, Петергоф и Дворцовую площадь.

Но Петербург гораздо глубже и сложнее парадных фасадов. Стоит лишь свернуть с главных проспектов в зелёные дворы, старые парки или выйти к заливу, как город начинает дышать совсем иначе. Здесь, среди гранитных набережных и ампирных колонн, живёт своя, совершенно особенная природа. Вековые деревья помнят шаги императоров, редкие птицы селятся в центре мегаполиса, а дикие звери чувствуют себя хозяевами не хуже людей.

фото legion-media

Вековые стражи: дубы Петровской эпохи

Пожалуй, главные живые свидетели истории города — это вековые деревья Петербурга. Настоящей жемчужиной является дуб в Летнем саду, который помнит времена Петра Первого и закладку первых регулярных садов города. Это дерево имеет собственный именной паспорт и считается одним из старейших в Северной столице. Его могучая крона раскинулась так широко, что под ней легко укрыться от летнего зноя десятку человек.

Ещё более почтенный возраст у дуба в Михайловском саду. Когда стоишь под его огромной кроной, невольно вспоминаются строки Пушкина о лукоморье: под таким деревом точно мог бы гулять учёный кот. Говорят, этот дуб был высажен ещё тогда, когда на месте сада находилась шведская усадьба, и он застал совершенно другую эпоху.

Особого внимания заслуживает и старый клён в восточной части Летнего сада. Он единственный из высаженных в «голландском саду» деревьев, кто дожил до наших дней, став одиноким великаном среди более молодых насаждений. Эти деревья — не просто растения, они живые памятники, молчаливые свидетели балов, ассамблей и городских бурь.

фото legion-media

Необычные птицы Петербурга: тропическая экзотика на берегах Невы

Кажется невероятным, но прямо в центре Петербурга, в Таврическом саду, можно встретить птицу, которая больше подошла бы тропическому лесу. Речь о голубом зимородке — настоящей орнитологической сенсации, занесённой в Красную книгу города. Размером чуть больше воробья, он обладает невероятно ярким оперением, переливающимся синими и голубыми оттенками.

Интересно, что такой цвет — оптическая иллюзия. В природе не существует синего пигмента, и изумрудный отлив пера зимородка — это результат особого преломления света. Структура его пера отражает синий спектр, хотя сама краска на самом деле коричневая. И, как шутят специалисты, «зимородком» его называть неправильно, ведь птенцов он выводит не зимой, а весной и летом, и не в дуплах, а в норах, которые роет в обрывистых берегах. Правильнее было бы величать его «землеродком». Встретить эту птицу в городской черте — большая удача, ведь она крайне скрытна и пуглива.

Ещё одна редкая гостья в городских парках — камышница. Эту птицу размером с голубя легко узнать по ярко-красной бляшке на лбу. Удивительная особенность камышницы — отсутствие перепонок между пальцами, что позволяет ей уверенно ходить по суше и даже по глубокому снегу, не проваливаясь. То, что эти птицы остаются зимовать в городе, говорит о мягком климате последних лет и обилии незамерзающих водоёмов.

Городская фауна: лисы, лебеди и рыжая плутовка

Жизнь в Петербурге кипит не только среди людей. На особо охраняемых природных территориях можно увидеть настоящих краснокнижных хищников. Здесь обитает орлан-белохвост — самая крупная хищная птица Северной Европы с размахом крыльев более двух метров. Наблюдать за его парящим полётом над водой — зрелище, которое захватывает дух даже у бывалых натуралистов. В тростниковых зарослях островов уже много лет подряд гнездятся лебеди-шипуны, которые в тёплые зимы даже не улетают в тёплые страны, предпочитая оставаться рядом с человеком.

А вот на соседних улицах и в парках всё чаще можно встретить рыжих плутовок — лисиц. В последние годы их стало заметно больше в черте города, и это не случайно. В городе активно борются с бродячими собаками, которые были главными конкурентами лис за еду. Лисы чувствуют себя вольготно, иногда выводят потомство прямо в городской черте и совершенно не боятся людей, что делает их настоящими городскими обитателями.

фото legion-media

Ботанические диковинки: сирень и рододендроны

Если говорить о растительных чудесах, нельзя обойти стороной парк Екатерингоф. Здесь можно найти уникальные экземпляры старой сирени, которые цветут так буйно и ароматно, что запах разносится на весь квартал. Местные садоводы шутят, что эта сирень помнит ещё императрицу Екатерину.

А в Ботаническом саду Петра Великого прямо под открытым небом растут рододендроны, которые в пору цветения превращают обычные аллеи в нечто среднее между гималайским склоном и английским парком. Эти кустарники с крупными розовыми и лиловыми соцветиями выглядят настолько экзотично на фоне петербургской архитектуры, что кажутся миражом.

фото legion-media

Болота среди мегаполиса

Говорят, что Пётр Первый основал город на болоте. И это не просто фигура речи. На некоторых заказниках сохранились крупнейшие в черте города массивы низинных болот — типичные для нашей местности черноольховые топи. Возраст некоторых деревьев чёрной ольхи здесь превышает столетие, что придаёт этому месту особую таинственность и первозданность.

Прогуливаясь по экотропе на деревянных настилах, можно представить, как выглядела эта земля до строительства Северной столицы: дикой, сырой и величественной. Здесь слышно только пение птиц и шелест камыша — звуки, которые полностью заглушают городской шум.

фото legion-media

Живописный залив: тюлени у городских берегов

Отдельного упоминания заслуживает фауна Финского залива. В весенние месяцы на мелководье у дамб и причалов можно заметить нерп и кольчатых тюленей. Эти животные иногда выходят на камни погреться прямо на виду у изумлённых прохожих. Это зрелище настолько необычное, что каждый раз собирает толпы зевак. Специалисты-биологи постоянно ведут мониторинг и спасают ослабленных или травмированных животных, которые оказываются в городской черте.

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