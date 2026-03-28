Где покататься на колесе обозрения в Санкт-Петербурге: топ-5 мест с самым эффектным обзором на город

Топ-5 самых посещаемых аттракционов в Санкт-Петербурге

Колесо обозрения - самый популярный аттракцион в каждом парке развлечений. Здесь можно насладиться шикарными видами на город, развлечь детей или уединиться со своей второй половинкой, сделав друг другу романтичные признания в любви. И, конечно, было бы странно, если бы в таком популярном туристическом городе, как Санкт-Петербург, не было бы достаточного количества колес обозрения, с которых гости северной столицы могли бы полюбоваться эффектным зрелищем. Расскажем, где в Санкт-Петербурге можно покататься на колесе обозрения.

Перечислим самые популярные парки и места в Питере, где можно покататься на колесе обозрения.

Колесо обозрения в парке развлечений "Диво-остров"

Расположено в Приморском парке Победы. Это настоящая жемчужина города - самое высокое колесо в Санкт-Петербурге. Высота аттракциона - 55 метров, всего работают 36 закрытых кабин, каждая из которых вмещает 6 человек. С высоты можно увидеть самые популярные достопримечательности Санкт-Петербурга - острова Елагин, Крестовский, Васильевский, Петровский, реку Нева и её "рукава", Финский залив, стадион "Зенит-Арена", небоскреб Лахта-центр и многое другое.

Режим работы:

в будние дни — с 11:00 до 22:00;

в выходные дни — с 11:00 до 23:00.

Колесо обозрения в парке культуры и отдыха имени Бабушкина

Высота аттракциона - 37,5 метров, то есть примерно с 11-этажный дом. Все кабинки застекленные и комфортные. Помимо колеса обозрения, в парке работает и множество других аттракционов для детей и взрослых.

Режим работы:

по выходным и праздничным дням, а также в дни школьных каникул с 11:00 до 19:00. График работы может меняться в зависимости от погодных условий и количества посетителей.

Колесо обозрения в парке Сергея Есенина

Расположено в Невском районе недалеко от станции метро улица Дыбенко. Высота - 30 метров. Сверху открывается шикарный обзор на советский спальный район, реку Оккервиль и сам парк.

Режим работы:

в будние и выходные дни — с 11:00 до 20:00.

Колесо обозрения в Гагарин парке

Высота аттракциона - 25 метров, кабинки открытые, но ветер здесь не такой сильный, поскольку парк удален от финского залива. Сверху открывается роскошное зрелище на Московский парк Победы и СКК «Петербургский».

Режим работы:

в будние дни — с 12:00 до 21:00;

в выходные и праздники — с 11:00 до 22:00.

Время работы может меняться в зависимости от погодных условий.

Колесо обозрения в парке "Планета-Лето"

Находится в Южно-Приморском парке. Высота - 24 метра, кабинки открытые, при этом морской ветер придает катанию дополнительные эмоции и заряжает адреналином, поэтому аттракцион больше подойдет для тех, кто не боится экстрима. С высоты отдыхающим открывается романтичный вид на озеро и парк.

Режим работы:

в будние дни — с 12:00 до 22:00;

в выходные — с 11:00 до 22:00.

Ранее "Городовой" рассказывал, где проводятся экскурсии по крышам в Санкт-Петербурге.