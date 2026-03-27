Где проводятся экскурсии по крышам в Санкт-Петербурге?

Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга — это возможность увидеть город с необычного ракурса, насладиться панорамными видами и узнать интересные истории о его архитектуре и истории. В 2026 году такие экскурсии проводятся регулярно, и у туристов есть выбор маршрутов и форматов.
Где проходят экскурсии
Экскурсии организуются на специально оборудованных крышах в центре города. Некоторые популярные локации:
- крыши в районе набережной реки Фонтанки;
- крыши на Литейном проспекте;
- крыши с видом на Невский проспект, Казанский собор, Исаакиевский собор и другие знаковые достопримечательности.
Некоторые компании, которые проводят экскурсии:
- «Экскурсии по крышам Петербурга от Алексея». Адрес: набережная реки Фонтанки, 20.
- PanoramicRoof. Адрес: Невский проспект, 114–116.
- Piteroofing. Адрес: улица Восстания, 55.
Когда можно посетить
Экскурсии обычно проводятся ежедневно, в разное время — от утренних до вечерних сеансов. Некоторые компании предлагают прогулки в любое удобное для клиента время, особенно для индивидуальных групп.
Например, в компании «Экскурсии по крышам Петербурга от Алексея» групповые экскурсии проходят каждый день с 10:00 до 22:00, а индивидуальные — в любое удобное время.
Стоимость
Цены варьируются в зависимости от формата экскурсии, маршрута и компании-организатора. В 2026 году можно встретить следующие расценки:
- групповые экскурсии — от 1000 рублей с человека;
- индивидуальные экскурсии — от 2000 рублей с человека;
- специальные программы (например, с фотосессией или просмотром разводимых мостов) — от 2500 рублей.
Некоторые компании могут предлагать дополнительные услуги, например, организацию фотографа или романтическое свидание на крыше, что влияет на стоимость.
Интересные факты
Безопасность. Современные экскурсии проводятся на оборудованных крышах с ограждениями, противоскользящими дорожками и сопровождением опытных гидов. Некоторые маршруты подходят даже для детей (в сопровождении родителей).
История руфинга. Прогулки по крышам в Санкт-Петербурге стали популярны в 2010-х годах. Изначально это было неформальное занятие, но со временем рынок легализовался: компании начали заключать договоры с владельцами зданий и жильцами, оплачивать обслуживание крыш и соблюдать нормы безопасности.
Виды экскурсий. Помимо стандартных прогулок, есть тематические маршруты: например, с акцентом на архитектуру, городские легенды или романтические локации. Также популярны комбинированные экскурсии, которые включают посещение парадных, дворов-колодцев и других интересных мест.
Сезонность. Особенно востребованы экскурсии в период белых ночей, во время праздника «Алые паруса» и других крупных городских событий. В эти периоды цены могут расти, а количество групп увеличиваться.