Подарок Петербургу на 25 мая и юбилей за 21 миллион: Лариса Долина даст концерты в Северной столице

Концерт исполнительницы в мае будет посвящён Дню города.

Лариса Долина готовит подарок для жителей Северной столицы. 25 мая она выйдет на сцену БКЗ «Октябрьский». Это будет сольный концерт, приуроченный к Дню города.

Хотя на сайте самого зала информации пока мало, концертный директор певицы Сергей Пудовкин уже официально всё подтвердил это в разговоре с 78.ru.

Как чувствует себя артистка?

В последнее время в сети было много переживаний по поводу состояния Долиной. Повод серьезный — певица стала жертвой крупного мошенничества, из-за которого лишилась квартиры и огромной суммы денег (около 200 млн рублей).

Но директор артистки успокоил фанатов: Лариса Александровна в строю. Она продолжает работать и не собирается отменять выступления. Все записи с предстоящих концертов обещают выкладывать в её соцсетях.

Юбилей придется подождать

Планы на масштабное празднование 70-летия певицы немного изменились. Грандиозное шоу «Юбилей в кругу друзей» перенесли. Вместо февраля 2026 года оно состоится 15 ноября 2026-го.

Площадка остается прежней — всё тот же БКЗ «Октябрьский».

Сколько стоит увидеть звезду?

Юбилейный концерт обещает быть не только душевным, но и прибыльным. По предварительным расчетам, выступление принесет более 21 миллиона рублей.

Зал вмещает 3,5 тысячи человек, и цены на билеты «кусаются» не сильно:

Самые бюджетные места: последние ряды балкона обойдутся в 2 200 рублей.

билеты в другие зоны стоят от 3 800 до 5 500 рублей.

Партер: здесь цены начинаются от 4 500 рублей, а за самые лучшие места в центре придется отдать 12 000 рублей.

