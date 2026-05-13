Прощальные +23: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге резко поменяется

Погодой в Северной столице управляет циклон.

Летняя погода в Петербурге решила немного «покапризничать». Сегодня за город взялся мощный циклон, который пришел к нам со стороны Прибалтики. Именно он диктует свои правила на ближайшие дни.

Что с погодой сегодня?

В самом Петербурге пока всё довольно спокойно. Небо затянет облаками, но солнце будет периодически проглядывать. Осадков в черте города не обещают,

А вот жителям Ленинградской области, особенно тем, кто живет на юго-западе, повезло меньше. Там пройдут короткие дожди, а местами могут даже прогреметь грозы, сообщает синоптик Михаил Леус в соцсетях.

Температурные качели

Сегодня в городе всё еще по-летнему тепло: термометры покажут приятные +21…+23°. В области местами будет еще жарче — до +24°. Ветер дует с юго-востока, он не сильный, но напоминает о переменах.

Если вы чувствуете слабость или сонливость, дело в атмосферном давлении. Оно активно падает и сейчас составляет 747 мм рт. ст.

Для Петербурга нормой считается 760 мм, так что разница ощутимая. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Прогноз на четверг: доставайте куртки

Главный «сюрприз» ждет нас завтра. В четверг похолодает резко и ощутимо.

Ночью температура упадет до +7…+9° .

. Днем воздух прогреется всего до +15…+17° .

. К этому добавятся кратковременные дожди.

Интересный факт: такие резкие перепады (почти на 7 градусов за сутки) характерны для Петербурга весной и осенью, но циклон ускорил этот процесс.

Нас ждет классическая «питерская» погода, так что наслаждайтесь последним теплым днем.

